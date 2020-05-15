Топ-15 моментов лучшей игры Даяны Ястремской (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая сегодня празднует 20-летие, является одной из самых атакующих теннисисток WTA-тура. Вашему вниманию топ-15 моментов, когда Даяна показывала свой лучший уровень игры. В подборку вошли фантастические удары и феноменальные розыгрыши.