Кулинарная дипломатия: charity dinners Тищенко собирает миллионы для ВСУ

Украина запускает новый международный благотворительный проект, который поможет привлечь ещё большее внимание к нашему государству на самом высоком уровне: CHARITY DINNERS. С помощью кулинарной дипломатии, фонд "Дорога мира" народного депутата Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской будут устраивать званые ужины-аукционы, благодаря которым приобщат к поддержке украинской армии интеллектуалов со всего мира.

За кулинарное направление проекта отвечают топовые шефы, судьи проекта "Мастер шеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Проект поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского United24, и средства от charity dinners также будут направлены на счета фонда.

Аукционы со звёздными лотами уже собрали миллионы в Праге и Париже, на очереди — Канны, Нью-Йорк, Лиссабон, Брюссель и Дубаи.

Украине сейчас как никогда необходимо повышенное внимание всего мира для того, чтобы получать помощь и поддержку в борьбе против россии. Каждый украинец заграницей — это голос войны, способный донести правду о зверствах рф, совершаемых в нашей стране. Для того, чтобы это было возможно, украинское государство и общество использует самые креативные способы: благотворительные инициативы United 24, флешмобы по всему миру, уличные концерты и перфоменсы. А теперь в этом списке будут и званые ужины-аукционы, организованные заместителем главы фракции "Слуга Народа" Николаем Тищенко и его супругой Аллой Барановской в кооперации с министерством иностранных дел Украины.

Поддерживать высокий уровень внимания к войне в Украине становится сложнее, особенно, летом, когда европейская политика традиционно переживает затишье. Поэтому организаторы charity dinners разработали необычную концепцию мероприятий: званые ужины, на которых подают украинские блюда с историей и параллельно проводят аукцион со звёздными лотами.

"Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим: смотрите, мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не постсоветское государство, а именно украинское. На наших мероприятиях много звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятный бонус таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева. Продолжение следует", отметил инициатор проекта заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Каждый ужин — это новая концепция и блюда, которые помогают окунуться в украинскую культуру и традиции. Например, в Париже Шефы подавали спаржу с Херсонской области, с почти сгоревших полей. В оформлении использовали колоски, как символ зерна, которое крадут и сжигают россияне в Украине. Также, они символизируют урожайность и трудолюбие Украины.

"Европейцы и американцы через это также узнают, что происходит в Украине. Мы включаем им сирены и видео того, что происходит, кадры взрывов и разрушений. Потому что живя в европейских спокойных городах, они не совсем в контексте происходящего. Мы с помощью этого поощряем их помогать нам финансово", - комментирует Алла Барановская.

Благотворительный аукцион в Париже был организован для помощи Николаеву. По просьбе главы Николаевской военной администрации Виталий Кима деньги пойдут на закупку автомобилей для наших защитников.

Виталий Ким

Мероприятие в столице Франции посетило много именитых и высоких гостей, среди которых, посол Украины во Франции Вадим Омельченко, французский писатель Фредерик Бегбедер, постоянный представитель Франции в ЮНЕСКО Вероник Роже-Лакан, шеф-повар и собственник шести звёзд Мишлена Янник Аллено, украинская певица и меценат Тина Кароль, бывший заместитель министра внутренних дел Украины, политический деятель Эка Згуладзе, судьи "Мастер шефа" Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская, которые готовили блюда для званого ужина, представители французского бизнеса и интеллигенции, дипломаты и культурные деятели.

Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

"Я хочу продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Во Франции я выступаю и часто говорю о том, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Хочу добавить, что происходящее (в Украине) это трагедия.

Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже. Я с радостью поддержал фонд Николая Тищенко и проект Charity dinners. Я скромно согласился помочь, подписать несколько своих книг, которые (организаторы) смогут продать в пользу украинского народа" — прокомментировал Бегбедер.

На вечере было выставлено множество лотов с интересной историей, которые помогли выручить тысячи евро для помощи Украине. Самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников Азовстали в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Инструмент произведен компанией, создающей гитары для многих известных музыкантов, например, группе U2. Художественное оформление гитары делали украинские художники, пострадавшие от войны.

Лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился от Николая Тищенко и главы Укрпочты Игоря Смелянского ушли с молотка за 722 000 грн.

Ещё один эксклюзивный лот — марка с "российским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. Ее продали за 541 500 грн.

Отдельным блоком на аукционе были лоты от спортсменов: футболки и мячи с автографом футболиста Сергея Реброва, легенды мирового футбола Роналдо, мячи и вымпел от национальной сборной Украины, кубок футболиста Романа Яремчука.

Футболка с автографом футболиста Сергея Реброва

Все эти лоты удалось продать за десятки тысяч евро.

По словам высоких гостей, такие мероприятия необходимо проводить в разных странах, прежде всего, для того, чтобы каждый человек в Европе помнил о том, что Украину борется не только за свою свободу, но и за демократию и мир во всей Европе.

"Все начинается с общественной поддержки. А позиция власти в Европе формируется именно под влиянием общества. Нам будет необходима поддержка Франции по разным вопросам — от оружия до поддержки нашего евроинтеграционного курса. Поэтому нам нужно на всех уровнях французского общества поддерживать внимание к Украине. И такие вечера очень помогут нам",- считает чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Тищенко и посол Украины во Франции Вадим Омельченко

На аукционе в Париже также выступила Тина Кароль, которая призвала каждого делать то, что он может для победы Украины. Она исполнила украинский гимн, который из-за полномасштабной войны россии против Украины, зазвучал по-новому для каждого украинца.

"Сегодня каждый украинец в своей профессии на своем личном фронте. От кулинара к учителю, от врача к программисту, от фермера к строителю, от артиста к чиновнику, все мы, одной большой семьей, защищаем свою землю, свою культуру, свою нацию. Каждый вклад, каждый донат, каждый благотворительный вечер сейчас важен, как никогда. Это не только служит Украине в своей совокупности существенной помощью, но и укрепляет связь поддержки нашей страны всеми европейцами", - говорит украинская певица.

Тина Кароль и Николай Тищенко

Средства, собранные на ужине в Париже, пойдут на закупку автомобилей для фронта. Они уже через неделю поедут к украинским защитникам, которые воюют на юге.

Средства от последующих аукционов также будут направлены на покрытие адресных запросов от украинской армии и на фандрейзинговую платформу United 24, инициированную президентом Владимиром Зеленским.

Следующий charity dinner организаторы проведут в Каннах, где продолжат привлекать помощь Украине и внимание к войне, победу в которой обязательно одержит наша страна.