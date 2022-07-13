Кулінарна дипломатія: charity dinners Тищенка збирає мільйони для ЗСУ

Україна запускає новий міжнародний благодійний проект, який допоможе привернути ще більшу увагу до нашої держави на найвищому рівні: CHARITY DINNERS. За допомогою кулінарної дипломатії фонд "Дорога миру" народного депутата Миколи Тищенка та його дружини Алли Барановської влаштовуватимуть звані вечері-аукціони, завдяки яким долучать до підтримки української армії інтелектуалів з усього світу.

За кулінарний напрямок проекту відповідають топові шефи, судді проекту "Майстер шеф" Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Проект підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського United24 і кошти від charity dinners також будуть спрямовані на рахунки фонду.

Аукціони зі зірковими лотами вже зібрали мільйони у Празі та Парижі, на черзі — Канни, Нью-Йорк, Лісабон, Брюссель та Дубаї.

Україні зараз як ніколи потрібна підвищена увага всього світу для того, щоб отримувати допомогу та підтримку у боротьбі проти росії. Кожен українець закордоном — це голос війни, здатний донести правду про звірства рф, що відбуваються в нашій країні. Для того, щоб це було можливо, українська держава та суспільство використовує найкреативніші способи: благодійні ініціативи United 24, флешмоби по всьому світу, вуличні концерти та перфоменси. А тепер у цьому списку будуть і звані вечері-аукціони, організовані заступником голови фракції "Слуга Народу" Миколою Тищенком та його дружиною Аллою Баранівською у кооперації з міністерством закордонних справ України.

Підтримувати високий рівень уваги до війни в Україні стає складніше, особливо влітку, коли європейська політика традиційно переживає затишшя. Тому організатори charity dinners розробили незвичайну концепцію заходів: звані вечері, на яких подають українські страви з історією та паралельно проводять аукціон із зірковими лотами.

"Через кулінарію, через просування української кухні у світі ми ще більше звертаємо увагу на нас. Ми кажемо: дивіться, ми самобутня велика нація зі своїми унікальними характеристиками. Не пострадянська держава, а саме українська. На наших заходах багато зіркових гостей і всі вони за Україну. Всі вони у захваті від нас. Від наших справ. Приємний бонус таких вечерь – аукціон, завдяки якому ми збираємо кошти на збройні сили. У Парижі ми зібрали п’ять мільйонів на автомобілі для Миколаєва. Далі буде", — зазначив ініціатор проекту заступник голови фракції. "Слуга народу" Микола Тищенко.

Кожна вечеря — це нова концепція та страви, які допомагають поринути в українську культуру та традиції. Наприклад, у Парижі Шефи подавали спаржу з Херсонської області, з майже згорілих полів. В оформленні використовували колоски як символ зерна, яке крадуть та спалюють росіяни в Україні. Також вони символізують урожайність та працьовитість України.

"Європейці та американці через це також дізнаються, що відбувається в Україні. Ми включаємо їм сирени та відео того, що відбувається, кадри вибухів та руйнувань. Тому що живучи в європейських спокійних містах, вони не зовсім у контексті того, що відбувається. Ми за допомогою цього заохочуємо їх допомагати нам фінансово", — коментує Алла Барановська.

Благодійний аукціон у Парижі було організовано на допомогу Миколаєву. На прохання голови Миколаївської військової адміністрації Віталій Кіма гроші підуть на закупівлю автомобілів для наших захисників.

Віталій Кім

Захід у столиці Франції відвідали багато іменитих та високих гостей, серед яких, посол України у Франції Вадим Омельченко, французький письменник Фредерік Бегбедер, постійний представник Франції в ЮНЕСКО Веронік Роже-Лакан, шеф-кухар та власник шести зірок Мішлена Яннік Аллено, українська меценат Тіна Кароль, колишній заступник міністра внутрішніх справ України, політичний діяч Ека Згуладзе, судді "Майстер шефа" Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська, які готували страви для званої вечері, представники французького бізнесу та інтелігенції, дипломати та культурні діячі.

Алла Барановська, Фредерік Бегбедер та Аліса Хомер

"Я хочу продемонструвати свою солідарність з українським народом. У Франції я виступаю і часто говорю про те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Хочу додати, що те, що відбувається (в Україні), це трагедія.

Ми вражені тією завзятістю, з якою українці борються за свою незалежність, за нашу незалежність також. Я з радістю підтримав фонд Миколи Тищенка та проект Charity dinners. Я скромно погодився допомогти, підписати кілька своїх книг, які (організатори) зможуть продати на користь українського народу", — прокоментував Бегбедер.

На вечорі було виставлено багато лотів із цікавою історією, які допомогли виручити тисячі євро для допомоги Україні. Найдорожчим лотом стала гітара із зображеннями захисників Азовсталі у Маріуполі. Її продали більш як за мільйон гривень. Інструмент зроблений компанією, яка створює гітари для багатьох відомих музикантів, наприклад, гурту U2. Художнє оформлення гітари робили українські художники, які постраждали від війни.

Лімітовані марки серії Zaтонув чи Vтопився від Миколи Тищенка та голови Укрпошти Ігоря Смілянського пішли з молотка за 722 000 грн.

Ще один ексклюзивний лот — марка з "російським військовим кораблем", зроблена зі знищеного бронетранспортера росіян. Залізну пластину з фірмовим гравіюванням передав голова миколаївської ОВА Віталій Кім. Її продали за 541 500 грн.

Окремим блоком на аукціоні були лоти від спортсменів: футболки та м’ячі з автографом футболіста Сергія Реброва, легенди світового футболу Роналдо, м’ячі та вимпел від національної збірної України, кубок футболіста Романа Яремчука.

Футболка з автографом футболіста Сергія Реброва

Усі ці лоти вдалося продати за десятки тисяч євро.

За словами високих гостей, такі заходи необхідно проводити в різних країнах насамперед для того, щоб кожна людина в Європі пам’ятала про те, що Україну бореться не лише за свою свободу, а й за демократію та мир у всій Європі.

"Все починається з громадської підтримки. А позиція влади в Європі формується саме під впливом суспільства. Нам буде потрібна підтримка Франції з різних питань — від зброї до підтримки нашого євроінтеграційного курсу. Тому нам потрібно на всіх рівнях французького суспільства підтримувати увагу України. І такі вечора дуже допоможуть нам", — вважає надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко.

Тищенко та посол України у Франції Вадим Омельченко

На аукціоні в Парижі також виступила Тіна Кароль, яка закликала кожного робити те, що може для перемоги України. Вона виконала український гімн, який через повномасштабну війну росії проти України, зазвучав по-новому для кожного українця.

"Сьогодні кожен українець у своїй професії на своєму особистому фронті. Від кулінара до вчителя, від лікаря до програміста, від фермера до будівельника, від артиста до чиновника, всі ми однією великою родиною захищаємо свою землю, свою культуру, свою націю. Кожен вклад, кожен донат, кожен благодійний вечір зараз важливий, як ніколи. Це не лише суттєво допомагає Україні, а й зміцнює зв’язок підтримки нашої країни всіма європейцями", — каже співачка.

Тіна Кароль та Микола Тищенко

Кошти, зібрані на вечері у Парижі, підуть на закупівлю автомобілів для фронту. Вони вже за тиждень поїдуть до українських захисників, які воюють на півдні.

Кошти від наступних аукціонів також будуть направлені на покриття адресних запитів від української армії та на фандрейзингову платформу United 24, ініційовану президентом Володимиром Зеленським.

Наступний charity dinner організатори проведуть у Каннах, де продовжать привертати допомогу Україні та увагу до війни, перемогу в якій обов’язково здобуде наша країна.