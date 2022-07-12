Микола Тищенко продав гітару із зображеннями облич захисників "Азовсталі" за 1 млн гривень. Гроші підуть на ЗСУ

Заступник голови фракції "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко провів благодійну вечерю в Парижі, на якій зібрав 4,8 мільйона гривень. У рамках заходу було проведено аукціон, на якому розігрувалися речі з "українським характером", які Тищенко збирав по всій Україні.

Про це йдеться у прес-релізі організаторів заходу.

Найдорожчим лотом стала гітара із зображеннями захисників "Азовсталі" у Маріуполі. Її продали більш як за мільйон гривень. Цей музичний інструмент є арт-об’єктом, що символізує сміливість та непереможну відвагу українських воїнів. Сам інструмент виготовлений компанією, яка створює гітари для багатьох відомих музикантів. Наприклад, групі U2.

Картина із зображеннями захисників "Азовсталі" у Маріуполі

Микола Тищенко, коментуючи захід, зазначив, що вечеря та аукціон – це початок кулінарної дипломатії України.

"Це лише частина більшого проекту – кулінарної дипломатії, яку ми розпочали. Через кулінарію, через просування української кухні у світі ми ще більше звертаємо увагу на нас. Ми говоримо – дивіться ми самобутня велика нація зі своїми унікальними характеристиками. Не щось пострадянське, а саме українське. Зверніть увагу, скільки тут зіркових гостей і всі вони за Україну.Усі вони у захваті від нас. Від наших справ. Приємним бонусом таких вечерь – аукціон, завдяки якому ми збираємо кошти на збройні сили. У Парижі ми зібрали п’ять мільйонів на автомобілі для Миколаєва. Далі буде", – зазначив ініціатор проекту Микола Тищенко.

Микола Тищенко із послом України у Франції Вадимом Омельченком

Окрім гітари, на аукціоні було реалізовано інші цінні подарунки. Наприклад, лімітовані марки серії Zaтонув чи Vтопився особисто від Миколи Тищенка пішли з молотка за 722 000 грн. До речі, дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменка. Її тираж лише 1000 примірників.

Лімітовані марки серії Zaтонул або Vтопився

Найбільш ексклюзивним лотом стала марка з "Російським військовим кораблем", зроблена зі знищеного бронетранспортера росіян. Залізну пластину з фірмовим гравіюванням через Миколу Тищенка передав голова миколаївської ОВА Віталій Кім. "Залізну марку" продали 541 500 грн.

Марка з "Російським військовим кораблем", зроблена з бронетранспортера росіян

Микола Тищенко та Віталій Кім

Проект Тищенка підтримала також українська співачка та меценат Тіна Кароль.

"Це фантастичний результат, який ще раз показує нам, наскільки велика та міцна підтримка нашої країни у боротьбі з невиправданою війною Росії проти українського народу. Сьогодні кожен українець у своїй професії на своєму особистому фронті. Від кулінара до вчителя, від лікаря до програміста, від фермера до будівельника, від артиста до чиновника, всі ми, однією великою сім’єю, захищаємо свою землю, свою культуру, свою націю… Кожен внесок, кожен донат, кожен благодійний вечір зараз важливий, як ніколи… Це не лише служить Україні у своїй сукупності суттєвою допомогою, але й зміцнює зв’язок підтримки нашої країни всіма європейцями", – сказала Тіна Кароль.

Микола Тищенко та Тіна Кароль