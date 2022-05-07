Сколько раз в день можно заряжать смартфон: ошибки, которые совершает каждый второй

Самая большая ошибка — постоянно держать телефон на зарядке

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" как можно дольше, нужно за ним правильно ухаживать. А так как "срок годности" телефона во многом зависит от его аккумулятора, то очень важно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею.

Как правильно и сколько раз в день можно заряжать свой смартфон, пишет belnovosti.by.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон

Постоянно держать свой гаджет на зарядке — плохая идея, ведь в процессе некоторые смартфоны могут сильно нагреваться, от чего подогревается и аккумулятор, или же наоборот — батарея нагревает телефон. А это негативно влияет на качество работы и срок годности как гаджета, так и его аккумулятора.

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Лучше всего не заряжать свой смартфон несколько раз в день. Если аккумулятор работает нормально, то полной зарядки должно хватать практически на весь день. Несколько раз зарядка простительна, если аккумулятор практически выдохся или быстро разряжается на морозе.

Также стоит отметить, что нельзя полностью разряжать и заряжать свой телефон, ведь полный заряд не идет на пользу батарее. Лучше всего ставить смартфон на зарядку при 20-30%.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном. А также какие привычки "убивают" смартфон раньше времени.