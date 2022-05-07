Укр

Сколько раз в день можно заряжать смартфон: ошибки, которые совершает каждый второй

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1690
Не следует ставить телефон на зарядку на ночь Новость обновлена 07 мая 2022, 08:57
Не следует ставить телефон на зарядку на ночь

Самая большая ошибка — постоянно держать телефон на зарядке

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" как можно дольше, нужно за ним правильно ухаживать. А так как "срок годности" телефона во многом зависит от его аккумулятора, то очень важно знать, как правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не испортить батарею.

Как правильно и сколько раз в день можно заряжать свой смартфон, пишет belnovosti.by.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон

Постоянно держать свой гаджет на зарядке — плохая идея, ведь в процессе некоторые смартфоны могут сильно нагреваться, от чего подогревается и аккумулятор, или же наоборот — батарея нагревает телефон. А это негативно влияет на качество работы и срок годности как гаджета, так и его аккумулятора.

Лучше всего не заряжать свой смартфон несколько раз в день. Если аккумулятор работает нормально, то полной зарядки должно хватать практически на весь день. Несколько раз зарядка простительна, если аккумулятор практически выдохся или быстро разряжается на морозе.

Также стоит отметить, что нельзя полностью разряжать и заряжать свой телефон, ведь полный заряд не идет на пользу батарее. Лучше всего ставить смартфон на зарядку при 20-30%.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном. А также какие привычки "убивают" смартфон раньше времени.

Теги:
#Технологии #Смартфон #Зарядка #Телефон #Зарядка смартфона
Акция в поддержку Украины
Украина
В Берлине на 8-9 мая запретили украинские флаги, посол резко отреагировал: "Это пощечина народу"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Акция в поддержку Украины
В Берлине на 8-9 мая запретили украинские флаги, посол резко отреагировал: "Это пощечина народу"
Дата публикации
Категория
От скачков курса доллара в Украине зависит много позиций на рынке
Ждать ли доллар по 40? Экономист озвучил прогноз
Дата публикации
Категория
Длина яхты превышает 140 метров
В Италии арестовали яхту путина стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит
Дата публикации
Категория
Горит танк рф
Контратака ВСУ на Харьковщине и попытка россии окружить Северодонецк: свежие карты боев
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях