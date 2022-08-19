Как сделать скриншот на телефоне разными способами

Как правильно делать скриншоты на экране смартфона: многие способы похожи между собой, но у каждой модели телефона есть нюансы.

Скриншоты или снимки экрана телефона могут понадобиться в различных ситуациях: к примеру, чтобы сохранить себе большое изображение, не забыть важную информацию, поделиться с друзьями своими рекордами в игре или оставить на память фрагмент переписки.

В этой статье "Телеграф" рассмотрит разные способы, как можно сделать снимок экрана на телефоне Apple iPhone, Android, Samsung, Xiaomi и др.

Как сделать скриншот на Android:

Снимок экрана на смартфоне Андроид может выполняться по-разному, в зависимости от фирмы производителя, модели телефона и версий операционной системы.

Читайте также: Категория Технологии Как очистить кэш на Андроиде: подробная инструкция Чтобы телефон работал быстро, качественно и не засорялся ненужной информацией, периодически необходимо чистить кэш память

Современные модели смартфона Android для скриншота потребуют произвести одинаковую последовательность действий. Однако более давние модели и старые платформы андроид имеют свои особенности для этой функции.

Откройте на телефоне необходимый экран, фото которого вы хотите сделать. Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости и при необходимости удерживайте их несколько секунд. Дождитесь характерного звука и появления уменьшенного изображения на экране – это подтверждение того, что скриншот сделан. Иногда эти кнопки нужно зажимать в течение нескольких секунд, чтобы на экране телефона появилась опция "Скриншот".

Самый распространенный способ, как сделать скриншот на телефоне

Как сделать скриншот на телефоне Samsung

Есть несколько способов, как можно выполнить снимок экрана на смартфонах Самсунг.

Способ 1. Можно сделать скриншот на смартфоне Samsung стандартным для андроид образом. Для этого нужно одновременно нажать клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. На некоторых моделях телефона нужно удерживать эти кнопки в течение некоторого времени.

Способ 2. В более старых моделях Samsung, на которых есть механическая кнопка "Домой", для скриншота экрана потребуется одновременно нажать и удерживать кнопки "Домой" и "Питание".

Способ 3. На смартфоне Samsung Galaxy S есть возможность делать скриншот экрана ладонью. Для установления такого режима нужно выполнить последовательность команд.

По экрану просто нужно провести рукой

Команды для Samsung Galaxy S:

Зайдите в меню "Настройки". Найдите пункт "Дополнительные функции". Выберите пункт "Движение и жесты". Выставьте активное значение в строке "Снимок экрана ладонью". После того как вы проведете по экрану Samsung ребром или тыльной стороной ладони, у вас получится скриншот.

Читайте также: Категория Технологии Как включить впн на телефоне: советы и рекомендации VPN на Android позволяет проще и безопаснее получать доступ к сайтам и мессенджерам.

Как сделать скриншот на телефоне Xiaomi

На телефонах Xiaomi также есть несколько способов сделать скриншот экрана.

Способ 1. Чтобы сделать фото экрана, одновременно нажмите клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. Удержание этих клавиш на несколько секунд вызовет характерный звук и вспышку экрана – это будет подтверждением сделанного скриншота.

Способ 2. Можно двумя руками одновременно нажать механическую кнопку "Громкость вниз" и сенсорную кнопку "Меню" внизу дисплея телефона. Вы получите скриншот экрана.

Способ 3. Поздние версии MIUI, начиная с седьмой, имеют в панели уведомлений быстрый доступ к настройкам. Найдите в них иконку с ножницами. При ее нажатии вы получите скриншот экрана.

Способ 4. Во многих смартфонах с версией MIUI 8 есть функция, которая позволяет делать скриншот с помощью проведения тремя пальцами вниз по экрану. Для этого нужно перейти в "Настройки", меню "Дополнительно", пункт "Скриншоты" и включить функцию создания скриншота жестом.

Эту функцию также можно изменить в настройках

Как сделать скриншот на iPhone

Похожим образом можно сделать скриншот в операционной системе ios на iPhone. После того как снимок выполнен, в нижнем углу экрана iPhone должна ненадолго появиться миниатюрка скриншота.

Вариант 1. В смартфоне iPhone с функцией Face ID можно сделать скриншот экрана, если одновременно нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости, после чего нужно быстро отпустить обе кнопки.

Вариант 2. В телефонах iPhone с Touch ID снимок делают, одновременно зажав боковую кнопку и кнопку "Домой", а затем быстро отпустив их.

Вариант 3. В моделях iPhone с Touch ID сделать скриншот экрана можно, одновременно нажав верхнюю кнопку и кнопку "Домой".

Ранее "Телеграф" делился простыми советами, как правильно заряжать смартфон, чтобы не посадить аккумулятор.

Также узнайте, что будет, если не заряжать телефон до 100%.