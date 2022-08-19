Как сделать скриншот на телефоне разными способами
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Как правильно делать скриншоты на экране смартфона: многие способы похожи между собой, но у каждой модели телефона есть нюансы.
Скриншоты или снимки экрана телефона могут понадобиться в различных ситуациях: к примеру, чтобы сохранить себе большое изображение, не забыть важную информацию, поделиться с друзьями своими рекордами в игре или оставить на память фрагмент переписки.
В этой статье "Телеграф" рассмотрит разные способы, как можно сделать снимок экрана на телефоне Apple iPhone, Android, Samsung, Xiaomi и др.
Как сделать скриншот на Android:
Снимок экрана на смартфоне Андроид может выполняться по-разному, в зависимости от фирмы производителя, модели телефона и версий операционной системы.
Современные модели смартфона Android для скриншота потребуют произвести одинаковую последовательность действий. Однако более давние модели и старые платформы андроид имеют свои особенности для этой функции.
- Откройте на телефоне необходимый экран, фото которого вы хотите сделать.
- Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости и при необходимости удерживайте их несколько секунд.
- Дождитесь характерного звука и появления уменьшенного изображения на экране – это подтверждение того, что скриншот сделан.
- Иногда эти кнопки нужно зажимать в течение нескольких секунд, чтобы на экране телефона появилась опция "Скриншот".
Как сделать скриншот на телефоне Samsung
Есть несколько способов, как можно выполнить снимок экрана на смартфонах Самсунг.
- Способ 1. Можно сделать скриншот на смартфоне Samsung стандартным для андроид образом. Для этого нужно одновременно нажать клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. На некоторых моделях телефона нужно удерживать эти кнопки в течение некоторого времени.
- Способ 2. В более старых моделях Samsung, на которых есть механическая кнопка "Домой", для скриншота экрана потребуется одновременно нажать и удерживать кнопки "Домой" и "Питание".
- Способ 3. На смартфоне Samsung Galaxy S есть возможность делать скриншот экрана ладонью. Для установления такого режима нужно выполнить последовательность команд.
Команды для Samsung Galaxy S:
- Зайдите в меню "Настройки".
- Найдите пункт "Дополнительные функции".
- Выберите пункт "Движение и жесты".
- Выставьте активное значение в строке "Снимок экрана ладонью".
- После того как вы проведете по экрану Samsung ребром или тыльной стороной ладони, у вас получится скриншот.
Как сделать скриншот на телефоне Xiaomi
На телефонах Xiaomi также есть несколько способов сделать скриншот экрана.
- Способ 1. Чтобы сделать фото экрана, одновременно нажмите клавишу питания и клавишу уменьшения громкости. Удержание этих клавиш на несколько секунд вызовет характерный звук и вспышку экрана – это будет подтверждением сделанного скриншота.
- Способ 2. Можно двумя руками одновременно нажать механическую кнопку "Громкость вниз" и сенсорную кнопку "Меню" внизу дисплея телефона. Вы получите скриншот экрана.
- Способ 3. Поздние версии MIUI, начиная с седьмой, имеют в панели уведомлений быстрый доступ к настройкам. Найдите в них иконку с ножницами. При ее нажатии вы получите скриншот экрана.
- Способ 4. Во многих смартфонах с версией MIUI 8 есть функция, которая позволяет делать скриншот с помощью проведения тремя пальцами вниз по экрану. Для этого нужно перейти в "Настройки", меню "Дополнительно", пункт "Скриншоты" и включить функцию создания скриншота жестом.
Как сделать скриншот на iPhone
Похожим образом можно сделать скриншот в операционной системе ios на iPhone. После того как снимок выполнен, в нижнем углу экрана iPhone должна ненадолго появиться миниатюрка скриншота.
- Вариант 1. В смартфоне iPhone с функцией Face ID можно сделать скриншот экрана, если одновременно нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости, после чего нужно быстро отпустить обе кнопки.
- Вариант 2. В телефонах iPhone с Touch ID снимок делают, одновременно зажав боковую кнопку и кнопку "Домой", а затем быстро отпустив их.
- Вариант 3. В моделях iPhone с Touch ID сделать скриншот экрана можно, одновременно нажав верхнюю кнопку и кнопку "Домой".
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