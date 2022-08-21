Как отключить переадресацию вызова на телефоне: пошаговая инструкция

Переадресация вызова на телефоне позволяет пользователю оставаться на связи без проблем, а входящие звонки при этом направить на телефон, с которого звонящий абонент получит ответ.

На современных телефонах существует функция переадресации вызовов. Эта удобная, на первый взгляд, опция иногда может навредить своему хозяину. Что означает переадресация звонков, чем она опасна, как отключить переадресацию вызова на телефон и как поставить эту функцию на мобильное устройство, читайте в статье "Телеграф".

Что такое переадресация вызовов

Переадресация представляет собой автоматическое действие, которое перенаправляет входящие звонки с одного номера на другой. Переадресация предоставляется и регулируется через операторов сотовой связи.

При использовании гаджета с двумя SIM-картами можно активировать функцию "Доступность обеих SIM-карт". В этом случае будет включена переадресация вызовов телефона с одной SIM-карты на другую и наоборот.

Для настройки переадресации необходимо проверить, поддерживает ли ваш оператор связи данную опцию.

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Какие бывают виды переадресации на телефон

Существует несколько видов переадресации звонков в зависимости от целей.

переадресация звонков проводится всегда на определенный заданный телефон, что практично при замене старого номера на новый;

если основная линия пользователя занята другим звонком, тогда первый звонок перенаправляется на другой номер телефона;

если основной номер не отвечает на звонок в течение определенного времени, включается переадресация;

если абонент не активен, находится вне зоны доступа сети или его номер отключен – можно использовать переадресацию звонка.

Преимущества и недостатки переадресации на телефоне

Если вы меняете старый номер мобильного телефона на новый, то благодаря функции переадресации, голосовой автоответчик оповестит об этом абонентов и продиктует ваш нынешний номер, и тогда они смогут до вас дозвониться.

При этом старую SIM-карту можно извлечь из телефона, она уже не понадобится, поскольку операция по переадресации выполняется с помощью оператора.

Имейте в виду, если баланс SIM-карты, с которой вы хотите проводить переадресацию, нулевой, тогда функция не будет работать.

Однако имейте в виду, что переадресация и передача разговора на другое устройство позволяет посторонним людям слышать вашу приватную беседу.

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Как узнать о прослушке телефона

Чтобы узнать, прослушивается ваш телефон или нет, и как можно отключить прослушку, нужно набрать специальные коды и комбинации клавиш.

Введите на телефоне код *♯ 21♯ и нажмите вызов. После этого в окошке выдается информация об имеющейся переадресации ваших звонков и смс. То есть если вы для каких-то целей устанавливали на своем телефоне переадресацию, то эта команда покажет вам ваши номера.

А вот команда *#62# – это системная переадресация, которую подключает оператор сотовой связи. А показанные номера используются для услуг: "Вам звонили", "Голосовая почта" и др.

Как отключить прослушку телефона

Если вы считаете, что ваш телефон прослушивается, то для отключения функции переадресации нужно набрать комбинацию ♯ ♯ 002 ♯ и нажать вызов. Появится сообщение о том, что все переадресации удалены.

Как включить переадресацию на Андроиде

Активация функции приведет к переадресации всех входящих вызовов на указанный вами номер и будет действовать до тех пор, пока вы ее не отключите.

Откройте приложение "Телефон". В верхнем углу нажмите "Меню". Выберите пункт "Настройки". Перейдите во вкладку "Настройки вызовов". На устройстве с двумя SIM-картами зайдите в "Аккаунты для звонков" и выберите нужную SIM-карту. Войдите в раздел "Перенаправление вызовов". В настройках этого раздела выберите по своему желанию один из видов переадресации. Введите номер, с которого вы хотите получать входящие звонки, и нажмите "Включить".

Как включить переадресацию вызовов на iPhone

После введения нового номера телефона все входящие звонки будут переадресовываться на него. После этого на ваш телефон больше не будут постоянно звонить, вместо этого он отправит звонки на указанный вами номер.

Откройте настройки "Телефон". Выберите пункт "Переадресация вызова" и включите его. В текстовом поле введите номер того телефона, на который вы хотите переадресовывать все входящие звонки. Сохраните изменения и выйдите из настроек, чтобы переадресация вызова вступила в силу.

Как отключить переадресацию звонков на Андроиде

Если вам больше не нужно, чтобы звонки поступали на другой телефон, функцию переадресации можно деактивировать.

Зайдите в приложение "Телефон". Нажмите в верхнем углу "Меню". Выберите пункт "Настройки". Перейдите во вкладку "Настройки вызовов". Войдите в раздел "Перенаправление вызовов". Здесь отключите переадресацию звонков, выбрав команду "Отмена переадресации".

Как отключить переадресацию вызовов на iPhone

Зайдите в меню "Настройки" Откройте пункт "Телефон". В разделе "Вызовы" выберите пункт "Переадресация". Переведите переключатель в положение "Выкл".

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Как отключить переадресации звонков в Интернет-Помощнике

Авторизуйтесь в Интернет-помощнике. Если раньше вы им не пользовались, тогда вам потребуется залогиниться и установить пароль. Зайдите в раздел "Услуги и сервисы". Выберите пункт "Переадресация". Здесь просмотрите условия переадресации и выберите нужное вам. Нажмите на кнопку "Отключить" напротив выбранного вида переадресации. Также можно нажать "Удалить все переадресации", если вам нужна отмена переадресации, которая была ранее установлена на телефон. Нажмите "Ок" для подтверждения своих действий.

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