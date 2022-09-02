Выключать ли телевизор на ночь из розетки: эту ошибку допускает практически каждый

Многие задают себе этот вопрос

Вопрос о том, стоит ли вытаскивать вилку какой-либо техники из розетки, терзает умы многих пользователей. Ранее мы рассказывали о том, нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети, а теперь пришла пора разъяснить ситуацию с телевизором и его отключением из сети на ночь.

Люди, которые отправляются спать или уходят на некоторое время из дома, при этом выключая технику из розетки, делают все правильно, пишет belnovosti.

Почему нужно выключать телевизор из сети на ночь

Делается это по соображениям безопасности, так как нередким явлением являются перепады напряжения в сети. Если телевизор будет подключен к розетке, то при неблагоприятных обстоятельствах блок питания устройства может просто выйти из строя.

Не исключены и короткие замыкания в электропроводке, а это может привести к пожару. Поэтому лучше на ночь отключать телевизор из розетки. Это касается и других электрических приборов, особенно в грозу.

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Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.