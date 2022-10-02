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Как нельзя выключать ноутбук, чтобы не навредить устройству: этим "популярным" вариантом пользуются многие

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Спящий режим - не равносилен полному выключению Новость обновлена 02 октября 2022, 10:50
Спящий режим - не равносилен полному выключению

Одно элементарное движение может привести к поломке вашего гаджета.

Чтобы подольше сохранить жизнь своего ноутбука, не стоит пренебрегать стандартными правилами его пользования, иначе это может закончиться очень печально — поломкой вашего гаджета. А зная "законы подлости" случиться это может в самый неподходящий момент. Поэтому очень важно правильно его выключать после работы.

Как сообщает SantePlus, наибольшей ошибкой многих пользователей является "віключение" ноутбука просто закрыванием его крышки. Да, это простой и эффективный способ быстро приостановить его работу, ведь он переходит в "спящий режим", но он совсем не полезен для самого устройства.

Переходя в спящий режим, ноутбук по идее продолжает работать, только в намного экономнее режиме. Итак, снова открыв крышку, вы обнаружите, что все приложения, которые у вас запущены на ноутбуке, по-прежнему активны. Вроде как ничего такого, даже и хорошо, ведь если что-то не сохранилось, то оно не удалиться, но есть и минусы:

  • Забивается оперативная память, ведь кэш, также известный как ОЗУ, не будет очищен, пока вы не перезагрузите компьютер.
  • Если ваша батарея повреждена или имеет очень низкий заряд, компьютер выключится.
  • При длительном отсутствии питания это может вызвать различные механические проблемы с жестким диском, начиная от блокировки на уровне внутренних компонентов и заканчивая выходом из его из строя.

Как правильно выключать ноутбук

Лучший способ – перейти в меню "Пуск", затем "Питание" и "Выключить". Также вы можете настроить свой гаджет так, что при закрывании крышки, компьютер будет автоматически выключаться. Сделать это очень просто:

  1. Введите "Панель управления" в строке поиска Windows;
  2. Нажмите кнопку "Оборудование и звук", затем "Параметры питания";
  3. Слева отобразится новый список, нажмите "Выберите действие, следующее за закрытием крышки";
  4. Выберите "Выключить" для обоих режимов питания.

Также, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора.

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#Технологии #Ноутбук #Гаджет