Как нельзя выключать ноутбук, чтобы не навредить устройству: этим "популярным" вариантом пользуются многие
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Одно элементарное движение может привести к поломке вашего гаджета.
Чтобы подольше сохранить жизнь своего ноутбука, не стоит пренебрегать стандартными правилами его пользования, иначе это может закончиться очень печально — поломкой вашего гаджета. А зная "законы подлости" случиться это может в самый неподходящий момент. Поэтому очень важно правильно его выключать после работы.
Как сообщает SantePlus, наибольшей ошибкой многих пользователей является "віключение" ноутбука просто закрыванием его крышки. Да, это простой и эффективный способ быстро приостановить его работу, ведь он переходит в "спящий режим", но он совсем не полезен для самого устройства.
Переходя в спящий режим, ноутбук по идее продолжает работать, только в намного экономнее режиме. Итак, снова открыв крышку, вы обнаружите, что все приложения, которые у вас запущены на ноутбуке, по-прежнему активны. Вроде как ничего такого, даже и хорошо, ведь если что-то не сохранилось, то оно не удалиться, но есть и минусы:
- Забивается оперативная память, ведь кэш, также известный как ОЗУ, не будет очищен, пока вы не перезагрузите компьютер.
- Если ваша батарея повреждена или имеет очень низкий заряд, компьютер выключится.
- При длительном отсутствии питания это может вызвать различные механические проблемы с жестким диском, начиная от блокировки на уровне внутренних компонентов и заканчивая выходом из его из строя.
Как правильно выключать ноутбук
Лучший способ – перейти в меню "Пуск", затем "Питание" и "Выключить". Также вы можете настроить свой гаджет так, что при закрывании крышки, компьютер будет автоматически выключаться. Сделать это очень просто:
- Введите "Панель управления" в строке поиска Windows;
- Нажмите кнопку "Оборудование и звук", затем "Параметры питания";
- Слева отобразится новый список, нажмите "Выберите действие, следующее за закрытием крышки";
- Выберите "Выключить" для обоих режимов питания.
Также, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора.