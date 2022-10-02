Как нельзя выключать ноутбук, чтобы не навредить устройству: этим "популярным" вариантом пользуются многие

Одно элементарное движение может привести к поломке вашего гаджета.

Чтобы подольше сохранить жизнь своего ноутбука, не стоит пренебрегать стандартными правилами его пользования, иначе это может закончиться очень печально — поломкой вашего гаджета. А зная "законы подлости" случиться это может в самый неподходящий момент. Поэтому очень важно правильно его выключать после работы.

Как сообщает SantePlus, наибольшей ошибкой многих пользователей является "віключение" ноутбука просто закрыванием его крышки. Да, это простой и эффективный способ быстро приостановить его работу, ведь он переходит в "спящий режим", но он совсем не полезен для самого устройства.

Переходя в спящий режим, ноутбук по идее продолжает работать, только в намного экономнее режиме. Итак, снова открыв крышку, вы обнаружите, что все приложения, которые у вас запущены на ноутбуке, по-прежнему активны. Вроде как ничего такого, даже и хорошо, ведь если что-то не сохранилось, то оно не удалиться, но есть и минусы:

Забивается оперативная память, ведь кэш, также известный как ОЗУ, не будет очищен, пока вы не перезагрузите компьютер.

Если ваша батарея повреждена или имеет очень низкий заряд, компьютер выключится.

При длительном отсутствии питания это может вызвать различные механические проблемы с жестким диском, начиная от блокировки на уровне внутренних компонентов и заканчивая выходом из его из строя.

Как правильно выключать ноутбук

Лучший способ – перейти в меню "Пуск", затем "Питание" и "Выключить". Также вы можете настроить свой гаджет так, что при закрывании крышки, компьютер будет автоматически выключаться. Сделать это очень просто:

Введите "Панель управления" в строке поиска Windows; Нажмите кнопку "Оборудование и звук", затем "Параметры питания"; Слева отобразится новый список, нажмите "Выберите действие, следующее за закрытием крышки"; Выберите "Выключить" для обоих режимов питания.

Также, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора.