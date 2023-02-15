Заряжайте телефон правильно: два обязательных правила, которые следует соблюдать

Советы, которые помогут избежать поломок телефона

Раньше смартфоны были укомплектованы такими аккумуляторами, которые нужно было "активировать", заряжая их до 100% при первом использовании, а затем давая им разрядиться в ноль. Многие пользователи продолжают так же заряжать свои гаджеты, забывая, что прогресс не стоит на месте. Из-за незнания и совершаются очень банальные ошибки, которые в последствии "убивают" ваше устройство.

Чтобы обновить ваши знания, мы рассказываем об основных правилах зарядки вашего мобильного телефона, которые помогут вам продлить жизнь вашему гаджету. Как правильно заряжать гаджет пишет портал santeplus.

Как зарядить телефон, чтобы не повредить аккумулятор?

Поддерживайте заряд батареи от 20 до 80%

Это не просто рекомендация, это можно сказать правило, которое следует соблюдать, если вы хотите продлить срок службы батареи своих устройств. Однако несмотря на эту рекомендацию, не стоит зацикливаться на этих цифрах. Если однажды у нас разрядится аккумулятор на менее чем 20% или же если вы зарядите телефон до 100% ничего "криминального" не случится. Просто поддерживая заряд батареи на уровне 20-80% вы значительно продлите срок ее службы.

Используйте оригинальное зарядное устройство

Не просто ведь так зарядные устройства продаются вместе с телефонами. Все потому, что производители смартфонов оптимизируют зарядные устройства, чтобы они лучше работали при подключении к телефонам той же марки. Поэтому настоятельно рекомендуется всегда использовать оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет на смартфоне. Также мы рассказывали, что делать, если зарядка для телефона, подключенная к розетке, пищит.