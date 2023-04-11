Почему необходимо периодически перезагружать ноутбук и ПК: 5 причин
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Вы можете устранить различные неполадки, которые мешают вам эффективно работать за устройствами
Перезагрузка компьютера, как и полное выключение, – это стандартная операция, про которую знает каждый обладатель ноутбука или ПК. Это тот процесс, когда операционная система (ОП) устройств полностью отключается и запускается снова.
Если вы хотите устранить различные неполадки, или восстановить нормальную работу ОП и аппаратного обеспечения, первое, что вам нужно сделать — это провести перезагрузку ноутбука/ПК, пишет Ukr.Media.
Для чего перезагружать ноутбук и ПК
- Очистка памяти. Перезагрузка освобождает память после длительного использования компьютера, что ускорить работу системы.
- Применение конфигураций. После установки или обновления программного обеспечения (ПО) необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
- Устранение ошибок. Перезагрузка ПК может исправить некоторые ошибки, возникшие при работе устройства.
- Освежение системы. Перезагрузка может возобновить нормальную работу системы после продолжительного сеанса работы компьютера.
- Безопасность. Некоторые уязвимости, возникающие в процессе работы системы, могут устраняться перезагрузкой.
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