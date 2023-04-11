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Почему необходимо периодически перезагружать ноутбук и ПК: 5 причин

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Перезагрузка компьютера решает ряд проблем
Перезагрузка компьютера решает ряд проблем. Фото pixabay.com

Вы можете устранить различные неполадки, которые мешают вам эффективно работать за устройствами

Перезагрузка компьютера, как и полное выключение, – это стандартная операция, про которую знает каждый обладатель ноутбука или ПК. Это тот процесс, когда операционная система (ОП) устройств полностью отключается и запускается снова.

Если вы хотите устранить различные неполадки, или восстановить нормальную работу ОП и аппаратного обеспечения, первое, что вам нужно сделать — это провести перезагрузку ноутбука/ПК, пишет Ukr.Media.

Для чего перезагружать ноутбук и ПК

  1. Очистка памяти. Перезагрузка освобождает память после длительного использования компьютера, что ускорить работу системы.
  2. Применение конфигураций. После установки или обновления программного обеспечения (ПО) необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
  3. Устранение ошибок. Перезагрузка ПК может исправить некоторые ошибки, возникшие при работе устройства.
  4. Освежение системы. Перезагрузка может возобновить нормальную работу системы после продолжительного сеанса работы компьютера.
  5. Безопасность. Некоторые уязвимости, возникающие в процессе работы системы, могут устраняться перезагрузкой.

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