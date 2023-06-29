Дело не только в зарядке: три главных виновника, из-за которых телефон быстро садится

Стоит знать о самых частых ошибках, которые "крадут" заряд батареи смартфона

Пользователи стремятся увеличить автономное время работы мобильного телефона. Если гаджет мгновенно разряжается, то, возможно, вы столкнулись с одной из распространенных причин, касающихся Android.

Обратите внимание на три частые ошибки, из-за которых батарея смартфона быстро теряет заряд. О них рассказывает издание The Sun.

Во-первых, очень вреден для аккумулятора перегрев телефона. Слишком много тепла может привести к полной разрядке батареи. Старайтесь держать телефон подальше от прямых солнечных лучей, что особенно актуально в летнее время. Вы также можете предотвратить перегрев, если выключите или удалите неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме, а еще не лишним будет уменьшить яркость экрана.

Во-вторых, батарею может "убить" неправильная зарядка. Не стоит разряжать телефон до минимума, а лишь потом подключать к сети и ждать 100% заряда. Смартфоны рекомендуют ставить на зарядку задолго до того, как процент достигнет нуля. Оставлять гаджет в сети слишком долго — тоже плохо для устройства.

Чтобы увеличить срок службы батареи, следуйте "золотому правилу": держите телефон заряженным на уровне от 30 до 80 процентов. В этом может помочь настройка оптимизации батареи.

В-третьих, нежелателен для батареи смартфона плохой сигнал. Если вы находитесь в районе с плохим приемом сотовой связи, то Android может разряжаться быстрее. Все потому, что ему приходиться тратить больше энергии на попытки подключения к сети. В таких ситуация лучше использовать Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Лайфхаки пригодятся в случае, если ваше время будет ограничено.