Чего нельзя делать при зарядке телефона: об этой вредной привычке пора забыть

Не бойтесь периодически заряжать телефон, чтобы продлить срок его службы

Современные литий-ионные аккумуляторы работают совсем не так, как их предшественники, которые нужно было полностью заряжать и разряжать. Эта привычка осталась у многих пользователей и сейчас. Нужна ли она — рассказываем далее.

Ответ — забудьте об этой привычке навсегда, пишет портал santeplus. Она была полезна только для первых свинцово-кислотных аккумуляторов, но для современных батарей, состоящих из литий-иона — она невероятно вредная.

Если поискать информацию на сайте производителя вашего смартфона, то получите подтверждение: это просто ошибка, основанная на старых процедурах сброса самых первых моделей. Текущие аккумуляторы не нужно полностью разряжать.

Частичный заряд, то есть не достигающий 100%, является отличным решением, продлевающим срок службы батареи. В общем, лучше держать уровень заряда между 30 и 80%, даже если для этого приходится заряжать телефон десять раз в день. Это поддерживает более низкое напряжение, которое наносит гораздо меньший ущерб аккумулятору, заряжая за зарядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать мобильный телефон. Понятные советы увеличат срок службы вашего гаджета.