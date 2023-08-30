Телефон может разряжаться очень быстро из-за одной неожиданной функции: кто этот "пожиратель" заряда

Причина быстрого разряда может скрываться в выборе вами сети

Автономное время работы мобильного телефона – важнейший критерий для любого пользователя. Смартфон может быстро разряжаться не только из-за популярных приложений, причина может быть в одной неожиданной функции.

Ваш смартфон, включая Android и Samsung Galaxy, будет быстрее терять заряд, если вы используете 5G. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, сервис Ookla, который специализируется на анализе скорости интернета, провел новый тест. Результат говорит о том, что телефоны, подключенные к скоростному 5G, разряжаются намного быстрее, чем те, которые используют 4G. Разница может быть довольно значительной в зависимости от устройства и типа установленного процессора.

Данные Ookla Speedtest Intelligence показали, что пользователи смартфонов с 5G будут быстрее терять заряд, чем если бы использовали 4G-LTE. Расход энергии достигает от 6% до 11%.

К примеру, Galaxy с чипом Samsung Exynos 2100 использует на 8% больше заряда батареи при загрузке файлов и фильмов через 5G. Тогда как новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, такой установлен во всех современных флагманах Android, разряжается на 6% быстрее. Snapdragon 8 Gen 1 — 9%. А вот оригинальный чип Google (речь о смартфонах Pixel) теряет на 11% больше мощности при доступе к 5G.

Чтобы сэкономить заряд батареи, пользователям стоит перейти в настройки, а именно раздел "Предпочитаемая сеть". Там вы сможете переключиться на стандартный LTE, а не 5G.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить срок службы батареи мобильного телефона. Эксперты рекомендуют отключить несколько ненужных функций.