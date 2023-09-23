Какими зарядками и как правильно заряжать новый смартфон: полезная информация и советы
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Правильная зарядка поможет предотвратить скорую деградацию батареи в смартфоне
Современный мир невозможно представить без смартфона – этот гаджет давно стал неизменным помощником человека в современном мире. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут продлить ему жизнь. Касается это и зарядки телефона, ведь не все делают это верно.
Чтобы предотвратить скорую деградацию батареи в смартфоне, нужно правильно заряжать новый смартфон, пишет ixbt.
Как известно, в современных смартфонах используются только два типа аккумуляторов: литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-pol). Другие типы аккумуляторов, которые раньше использовались в кнопочных телефонах, постепенно вошли в историю как менее надежные и более дорогие в производстве.
Основные преимущества современных аккумуляторов:
- Эффекта памяти нет. То есть, не нужно постоянно заряжать до 100%, а затем разряжать до 0%
- Они имеют хорошую "емкость" при относительно небольших габаритах и небольшом весе.
- Безопасный в использовании. Случаи возгорания очень редки и встречаются чаще всего в статьях для пиара (хотя все мы помним партию новеньких смартфонов от Samsung).
- Недорогой в производстве
Однако, современные виды аккумуляторов имеют и недостатки, главный из которых – короткий срок годности. Через 1 год эксплуатации пользователь смартфона четко заметит, что заряд батареи его гаджета хватает на меньшее время работы. А через 2-3 года аккумулятор вообще может прийти в негодность или процент заряда станет таять на глазах.
Производителям смартфонов приходится включать изобретательность, придумывая альтернативы использования стандартных батареек. Примером этого есть двойные батареи в смартфонах. Таким образом есть возможность компактно разместить аккумуляторы внутри корпуса смартфона и заряжать их одновременно. Кроме того, при использовании быстрой зарядки нагрузки на две батареи получается меньше, чем на один сплошной элемент. Следовательно, снижаются и риски возгорания аккумулятора. Примеры смартфонов с двойной батареей OnePlus 8T, Oppo Find X2, iPhone X.
Типы быстрых зарядных устройств
На данный момент наиболее популярными технологиями быстрой проводной зарядки от разных производителей являются:
- Быстрая зарядка Qualcomm (QC)
- Адаптивная быстрая зарядка Samsung (AFC)
- Доставка питания Apple
- Зарядка OnePlus Dash
- Huawei SupeCharge
- Motorola TurboPower
- Mediatek Pump Express
Как правильно заряжать новый смартфон
Если вы принесли новый смартфон с улицы в холодное время года, то следует подождать несколько часов, пока температура смартфона сравнится с комнатной. Только после этого следует произвести первый запуск. Если процент заряда аккумулятора меньше 50% при первом запуске:
- Смело ставьте устройство на зарядку до 100%, затем начинайте пользоваться смартфоном на полную мощность.
- Когда гаджет полностью разрядится, зарядите его снова на 100%.
После этого повторять эти процедуры совершенно не обязательно и еще лучше этого не делать.
Можно также откалибровать аккумулятор. Эта процедура не обязательна, но полезна для предотвращения внезапного завершения работы смартфона при зарядке на 30-40%. Вдруг может оказаться, что заряда не осталось совсем. Это произошло лично со мной и ощущения были так себе… Я счел остальные проценты, которые отображались на дисплее смартфона.
Методика калибровки
- Включенный смартфон разряжается на 10% от исходного состояния.
- Выключите смартфон и поставьте его на зарядку на 12 часов.
- Снимите с зарядки и не используйте 10 минут.
- Включите смартфон и установите его на зарядку на 1 час.
- Отключитесь от зарядки и выключите смартфон
- Подождите 5 минут и снова подключитесь к электропитанию на 1 час.
После всех манипуляций просто включите телефон и пользуйтесь.
Ранее Телеграф рассказывал, действительно ли режим вибрации сохраняет больше заряда батареи, чем включение обычного звука для уведомлений.