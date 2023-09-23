Какими зарядками и как правильно заряжать новый смартфон: полезная информация и советы

Правильная зарядка поможет предотвратить скорую деградацию батареи в смартфоне

Современный мир невозможно представить без смартфона – этот гаджет давно стал неизменным помощником человека в современном мире. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут продлить ему жизнь. Касается это и зарядки телефона, ведь не все делают это верно.

Чтобы предотвратить скорую деградацию батареи в смартфоне, нужно правильно заряжать новый смартфон, пишет ixbt.

Как известно, в современных смартфонах используются только два типа аккумуляторов: литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-pol). Другие типы аккумуляторов, которые раньше использовались в кнопочных телефонах, постепенно вошли в историю как менее надежные и более дорогие в производстве.

Основные преимущества современных аккумуляторов:

Эффекта памяти нет. То есть, не нужно постоянно заряжать до 100%, а затем разряжать до 0%

Они имеют хорошую "емкость" при относительно небольших габаритах и небольшом весе.

Безопасный в использовании. Случаи возгорания очень редки и встречаются чаще всего в статьях для пиара (хотя все мы помним партию новеньких смартфонов от Samsung).

Недорогой в производстве

Однако, современные виды аккумуляторов имеют и недостатки, главный из которых – короткий срок годности. Через 1 год эксплуатации пользователь смартфона четко заметит, что заряд батареи его гаджета хватает на меньшее время работы. А через 2-3 года аккумулятор вообще может прийти в негодность или процент заряда станет таять на глазах.

Производителям смартфонов приходится включать изобретательность, придумывая альтернативы использования стандартных батареек. Примером этого есть двойные батареи в смартфонах. Таким образом есть возможность компактно разместить аккумуляторы внутри корпуса смартфона и заряжать их одновременно. Кроме того, при использовании быстрой зарядки нагрузки на две батареи получается меньше, чем на один сплошной элемент. Следовательно, снижаются и риски возгорания аккумулятора. Примеры смартфонов с двойной батареей OnePlus 8T, Oppo Find X2, iPhone X.

Типы быстрых зарядных устройств

На данный момент наиболее популярными технологиями быстрой проводной зарядки от разных производителей являются:

Быстрая зарядка Qualcomm (QC)

Адаптивная быстрая зарядка Samsung (AFC)

Доставка питания Apple

Зарядка OnePlus Dash

Huawei SupeCharge

Motorola TurboPower

Mediatek Pump Express

Как правильно заряжать новый смартфон

Если вы принесли новый смартфон с улицы в холодное время года, то следует подождать несколько часов, пока температура смартфона сравнится с комнатной. Только после этого следует произвести первый запуск. Если процент заряда аккумулятора меньше 50% при первом запуске:

Смело ставьте устройство на зарядку до 100%, затем начинайте пользоваться смартфоном на полную мощность. Когда гаджет полностью разрядится, зарядите его снова на 100%.

После этого повторять эти процедуры совершенно не обязательно и еще лучше этого не делать.

Можно также откалибровать аккумулятор. Эта процедура не обязательна, но полезна для предотвращения внезапного завершения работы смартфона при зарядке на 30-40%. Вдруг может оказаться, что заряда не осталось совсем. Это произошло лично со мной и ощущения были так себе… Я счел остальные проценты, которые отображались на дисплее смартфона.

Методика калибровки

Включенный смартфон разряжается на 10% от исходного состояния. Выключите смартфон и поставьте его на зарядку на 12 часов. Снимите с зарядки и не используйте 10 минут. Включите смартфон и установите его на зарядку на 1 час. Отключитесь от зарядки и выключите смартфон Подождите 5 минут и снова подключитесь к электропитанию на 1 час.

После всех манипуляций просто включите телефон и пользуйтесь.

Ранее Телеграф рассказывал, действительно ли режим вибрации сохраняет больше заряда батареи, чем включение обычного звука для уведомлений.