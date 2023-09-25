Топ-5 советов, как защитить телефон от пыли и грязи

Действенные советы по использованию девайса, как избежать загрязнения и повреждения

Смартфон занимает особое место в нашей жизни. Соответственно, нужно следить за тем, исправно ли работает телефон и достаточно ли он защищен от пыли, грязи и царапин, ведь лучший ремонт — это профилактика.

Чтобы избежать забот с чисткой изделия, стоит позаботиться о любимом смартфоне заранее. Как сохранить гаджет в сохранности и чистоте, пишет Blog.

Второе стекло

Если вы приобрели телефон, следует купить для экрана второе стекло. Оно накладывается на первое и становится практически незаметным. Зато экран меньше загрязняется, а в случае падения больше вероятно разбить именно наружный стеклянный слой, а не внутренний. Заменить его гораздо дешевле оригинального.

Защитная пленка

Еще один неплохой вариант – защитная пленка. Она, конечно, не так толстая, как стекло, но экран точно не будет сохранять отпечатки пальцев. Да и случайных царапин будет меньше.

Закрытый корпус телефона

Старайтесь свести к минимуму случаи открытия корпуса, ведь чем больше туда лезть – тем больше грязи можно занести. Вытереть пыль на ровной поверхности всегда проще, чем сделать это в царапинах, трещинках и сколах.

Правильно подобранный чехол

Старайтесь носить телефон в чехле, хотя даже это от царапин и сколов не засчитывает. Зато корпус вашего телефона будет защищен не только от ударов, но и от пыли и грязи, которая может быть на разных поверхностях, где вы кладете свой гаджет.

Защита "изнутри" от мусора и вирусов

Для внутренней "чистоты" смартфона панацеи нет — никто не даст 100% гарантию, что в результате пользования интернетом из сети не проберется очередной вирус. Поэтому следует регулярно чистить смартфон и удалять ненужное.

Ранее "Телеграф" писал об уходе за вашим смартфоном, а именно — правильной чистке от грязи и пыли.