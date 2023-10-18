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Как подготовить смартфон к работе во время блэкаута: эти хитрости помогут экономить заряд

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Лучше подготовить свой телефон до того, как начнуться отключения света
Лучше подготовить свой телефон до того, как начнуться отключения света. Фото Freepik

Запомните эти лайфхаки, они понадобятся во время отключений

Украинцев в последнее время все чаще предупреждают о возможности новых ударов по критической и энергетической инфраструктуре, а значит и о возможных отключениях света. Чтобы подготовится к жизни во время блэкаута и всегда оставаться на связи, нужно приготовить свой телефон.

Очень важно не только сосредоточится на экономии заряда батареи, но и выписать на листочек самые нужные номера телефонов, пишет nadiyno.org. Ведь если ваш телефон все же сядет, должна быть возможности связаться с родными или коллегами с другого телефона.

Как подготовить телефон к блэкауту?

Этим вопросом лучше заняться заранее, пока нет проблем с электрикой и телефон всегда заряжен. Чтобы не пришлось садить заряд на подготовку и экономию уже во время отключений. Чтобы понимать, что больше всего садит батарею, нужно разобраться с функциями смартфона.

Экран и визуализация

Нужно сократить время, во время которого телефон светится. Кроме того нужно уменьшить яркость, поставить темную тему и при необходимости включить "режим чтения".

Просмотр видео и мультимедиа

Если хотите сэкономить заряд батареи — откажитесь от просмотра соцсетей с яркими картинками, гифками и видео. Также стоит отказаться от видео в YouTube и в Instagram, ведь это очень сильно садит батарею.

Фоновый режим приложений

Заряд телефона часто уходит на фоновую работу некоторых приложений, особенно, если они обновляются в фоновом режиме. Проанализируйте работу фоновых программ в своем смартфоне и отключите лишние, как и передачу контента в облако.

Беспроводные функции и связь

Если ваш телефон все время ищет возможность подключится к Wi-Fi или Bluetooth, он постоянно тратит на это энергию. Это касается и поиска сети телефоном, особенно в тех местах, где ее точно не словить. Отключайте эти беспроводные функции для экономии заряда.

Приложения, которыми вы не пользуетесь

Пересмотрите все приложения, которые есть в телефоне в настройках и удалите те, которыми вы не пользуетесь. Это также поможет сэкономить зарядку во время блэкаута.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти эффективных гаджетах, которые помогут вам пережить блэкаут. Этими приборами стоит запастись уже сейчас.

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