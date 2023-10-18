Как подготовить смартфон к работе во время блэкаута: эти хитрости помогут экономить заряд

Запомните эти лайфхаки, они понадобятся во время отключений

Украинцев в последнее время все чаще предупреждают о возможности новых ударов по критической и энергетической инфраструктуре, а значит и о возможных отключениях света. Чтобы подготовится к жизни во время блэкаута и всегда оставаться на связи, нужно приготовить свой телефон.

Очень важно не только сосредоточится на экономии заряда батареи, но и выписать на листочек самые нужные номера телефонов, пишет nadiyno.org. Ведь если ваш телефон все же сядет, должна быть возможности связаться с родными или коллегами с другого телефона.

Как подготовить телефон к блэкауту?

Этим вопросом лучше заняться заранее, пока нет проблем с электрикой и телефон всегда заряжен. Чтобы не пришлось садить заряд на подготовку и экономию уже во время отключений. Чтобы понимать, что больше всего садит батарею, нужно разобраться с функциями смартфона.

Экран и визуализация

Нужно сократить время, во время которого телефон светится. Кроме того нужно уменьшить яркость, поставить темную тему и при необходимости включить "режим чтения".

Просмотр видео и мультимедиа

Если хотите сэкономить заряд батареи — откажитесь от просмотра соцсетей с яркими картинками, гифками и видео. Также стоит отказаться от видео в YouTube и в Instagram, ведь это очень сильно садит батарею.

Фоновый режим приложений

Заряд телефона часто уходит на фоновую работу некоторых приложений, особенно, если они обновляются в фоновом режиме. Проанализируйте работу фоновых программ в своем смартфоне и отключите лишние, как и передачу контента в облако.

Беспроводные функции и связь

Если ваш телефон все время ищет возможность подключится к Wi-Fi или Bluetooth, он постоянно тратит на это энергию. Это касается и поиска сети телефоном, особенно в тех местах, где ее точно не словить. Отключайте эти беспроводные функции для экономии заряда.

Приложения, которыми вы не пользуетесь

Пересмотрите все приложения, которые есть в телефоне в настройках и удалите те, которыми вы не пользуетесь. Это также поможет сэкономить зарядку во время блэкаута.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти эффективных гаджетах, которые помогут вам пережить блэкаут. Этими приборами стоит запастись уже сейчас.