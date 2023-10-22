Радикальный способ: как быстро зарядить смартфон

Назван ускоренный способ зарядки

Вероятно, каждый пользователь сталкивался с подобной ситуацией, когда требуется быстро зарядить мобильный телефон, но времени на это почти нет. На первый взгляд, кажется, что увеличить уровень заряда батареи до максимального практически невозможно. Но на самом деле есть радикальный метод для решения этой проблемы.

Суть этого лайфхака заключается не в том, чтобы включать функцию "В самолете". Этот режим, безусловно, ускоряет процесс зарядки за счет временного отключения беспроводных технологий. Однако вместо того, чтобы активировать этот режим, можно полностью выключить смартфон. Об этом пишет itechua.

Радикальный способ

Когда смартфон полностью выключен, он не расходует энергию на различные фоновые процессы, что позволяет ему заряжаться намного быстрее. Просто нажмите кнопку на боковой стороне смартфона, и ничто не будет мешать его аккумулятору заряжаться, будь то Wi-Fi, Bluetooth или фоновые приложения. В этом отношении полное выключение смартфона является более эффективным методом, чем активация режима "В самолете".

Продолжительность службы батареи мобильного телефона подвержена влиянию различных факторов, включая правильное со смартфоном обращение. Ранее мы писали, что быстро разряжает батарею как в Android, так и в iPhone.