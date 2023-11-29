Холодильники Haier 3D серии: обзор возможностей

Холодильник должен охлаждать продукты. Это его основная функция, не так ли? А что, если еще он будет удалять бактерии, регулировать температуру в зависимости от содержимого и оптимизировать свою работу, чтобы уменьшить суммы в ваших платежках?

Сегодня поговорим про инновационную серию холодильников 3D от мирового лидера на рынке бытовой техники – бренда Haier. Посмотрим на конструкцию холодильника и его современный функционал, о котором хозяйки не могли и мечтать.

Начнем с основной задачи – охлаждение.

Система охлаждения Total No Frost и технология Fresher Shield постоянно отводят влагу, чтобы не образовывался иней. Это предотвращает возникновение перепада температур. А с функцией быстрой заморозки продукты не повреждаются кристаллами льда и сохраняют цвет и вкус.

Специальные боковые отверстия позволяют холодному воздуху равномерно распределяться по холодильнику. С технологией Haier Air Surround процент сохранности вкуса, сочности и консистенции повышается до 99%.

В два раза дольше хранить овощи и фрукты помогает отсек Humidity Zone. В этой зоне холодильника влажность постоянно поддерживается на уровне 90% и конденсат не образуется.

Функция My Zone позволяет легко регулировать температуру в специальном отсеке в зависимости от типа продуктов, которые там хранятся. Просто выберите тип продукта – и холодильник сам выставит температуру от -3° до +5°, которая способствует более длительному хранению. Более того: учитывая ваши привычки и погодные условия, искусственный интеллект может автоматически регулировать температуру в холодильнике.

Теперь поговорим о безопасности.

За нее отвечает функция АВТ (Active Bacteria Treatment). Она использует ультрафиолетовый свет для активации реакции фотокатализа, чтобы уничтожить до 99% бактерий и микробов в холодильнике. Это значит, что продукты сохранятся безопасными для вашей семьи.

Экономить время помогают несколько дополнительных функций.

Система освещения Daylight позволяет легко находить все, что угодно в холодильнике, ведь она обеспечивает равномерное освещение внутреннего пространства камеры. Даже в самых отдаленных уголках. А в отсеке Instant Cool Zone любые напитки охлаждаются за 20 минут. То, что нужно перед футбольным матчем или приходом гостей!

В свою очередь, мобильное приложение hOn, адаптированное на украинском языке, позволяет управлять холодильником дистанционно: выставлять температуру, настраивать режимы, проводить диагностику и пользоваться советами для лучшего хранения продуктов. А сенсорный дисплей позволяет контролировать настройки холодильника, не открывая дверцу.

И при всех этих функциях вы можете сэкономить на электроэнергии.

Инверторный компрессор Dual Inverter регулирует интенсивность работы в зависимости от актуальных потребностей. В результате мы имеем умную оптимизацию потребления электроэнергии. При этом он еще и тихо работает, уровень шума – всего 37 дБ. Кстати, на компрессор действует 15 лет гарантии от производителя.

Кроме того, функции No Frost и Fresher Shield, о которых мы говорили выше, тоже снижают потребление электроэнергии. Ведь лед и иней – теплоизоляторы, которые препятствуют эффективному охлаждению продуктов.

Даже строение холодильника оптимизирует ваши затраты. С продуманной конструкцией морозильной камеры ящики на металлических полозьях выдвигаются на 90% длины без открывания дверцы, как у классических холодильников. Холодный воздух не выпускается, электроэнергия экономится.

Такие решения позволили снизить потребление на 30%, что значительно влияет на уменьшение счетов за электроэнергию.

Хотелось бы вспомнить и про доверие к бренду Haier.

Haier Group — мировой лидер на рынке бытовой техники уже 14 лет подряд. Компания входит в рейтинг Fortune Global 500. Холодильники Haier 3D прошли проверку и получили сертификат немецкого института VDE.

И напоследок: с Haier можно хранить больше продуктов одновременно! Полезный объем холодильника удалось увеличить благодаря новой технологии изоляции с уменьшенной толщиной стенок. Если вы цените инновации и комфорт, это точно ваш выбор!