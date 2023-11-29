Холодильники Haier 3D серії: огляд можливостей

Холодильник має охолоджувати продукти. Це його основна функція, чи не так? А що, якщо ще він видалятиме бактерії, регулюватиме температуру залежно від вмісту та оптимізуватиме свою роботу, щоб зменшити суми у ваших платіжках?

Холодильник має охолоджувати продукти. Чи не так? А що, якщо він додатково буде видаляти бактерії, налаштовувати температуру залежно від вмісту та оптимізувати свою роботу, аби зменшити суми в ваших платіжках?

Сьогодні поговоримо про інноваційну серію холодильників 3D від світового лідера на ринку побутової техніки — бренду Haier. Розберемо будову холодильника і його сучасний функціонал, про які господині не могли і мріяти.

Тож, почнемо з основної задачі — охолодження.

Система охолодження Total No Frost та технологія Fresher Shield постійно відводять вологу, аби не було інею. Це запобігає виникненню перепадів температур. А з функцією швидкого заморожування продукти не пошкоджуються кристалами льоду і зберігають колір та смак.

Спеціальні бічні отвори дозволяють холодному повітрю рівномірно розподілятися по холодильнику. З технологією Haier Air Surround відсоток збереженого смаку, соковитості та консистенції підвищується до 99%.

Вдвічі довше зберігати овочі та фрукти допомагає відділення Humidity Zone. У цій зоні холодильника вологість весь час підтримується на рівні 90% і конденсат не утворюється.

Функція My Zone дозволяє легко регулювати температуру всередині спеціального відсіку залежно від типу продукту, який там зберігається. Просто оберіть тип страви — і холодильник сам встановить температуру від -3° до +5°, яка допоможе їй зберігатися довше. Більш того: зважаючи на ваші звички і погодні умови, штучний інтелект може автоматично регулювати температуру в холодильнику.

Тепер згадаємо про безпеку.

За неї відповідає функція АВТ (Active Bacteria Treatment). Вона використовує ультрафіолетове світло для активації реакції фотокаталізу, щоб знищити до 99% бактерій та мікробів всередині холодильника. А значить продукти залишаться безпечними для вашої сім’ї.

Економити час допомагають кілька додаткових функцій.

Система освітлення Daylight дозволяє легко знаходити що завгодно всередині холодильника, адже забезпечує рівномірне освітлення всередині камери. Навіть у найвіддаленіших її куточках. А у відділенні Instant Cool Zone: будь-які напої охолодяться за 20 хвилин. Те, що треба перед футбольним матчем або приходом гостей!

Своєю чергою, мобільний застосунок hOn, адаптований українською мовою, дозволяє керувати холодильником дистанційно: встановлювати температуру, налаштовувати режими, проводити діагностику та користуватися порадами щодо найкращого зберігання продуктів. А сенсорний дисплей дозволяє контролювати налаштування холодильника, не відкриваючи дверцят.

І попри усі ці функції, ви ще й зекономите на електроенергії.

Інверторний компресор Dual Inverter регулює інтенсивність роботи залежно від актуальних потреб. Як результат — розумна оптимізація електроспоживання. При цьому він ще й працює тихо, рівень шуму — всього 37 дБ. До речі, на компресор діє 15 років гарантії від виробника.

Крім того, функції No Frost та Fresher Shield, про які згадували вище, теж знижують електроспоживання. Адже лід та іній — теплоізолятори, що перешкоджають ефективному охолодженню продуктів.

Навіть будова холодильника оптимізує ваші витрати. З продуманою конструкцією морозильної камери ящики на металевих полозах відкриваються на 90% довжини без відкриття дверцят, як у класичних холодильниках. Повітря не випускається, електроенергія економиться.

Такі рішення дозволили зменшити споживання на цілих 30%, що значно впливає на менші рахунки за електроенергію.

Хотілося б згадати і про довіру до бренду Haier.

Haier Group — світовий лідер на ринку побутової техніки вже 14 років поспіль. Компанія входить до рейтингу Fortune Global 500. Холодильники Haier 3D перевірені та відзначені сертифікатом німецького інституту VDE.

І наостанок: з Haier можна зберігати більше продуктів одночасно! За допомогою нової технології ізоляції товщина стінок менше, збільшується корисний об'єм холодильника. Якщо ви прихильник інноваційності та зручності, це точно ваш вибір!