Sandown от Британии: как корабли помогут разминировать моря Украины

Украина заминирована не только на суше, но и в море

Украина получит от Великобритании еще два минных тральщика. Закупка Украиной двух противоменных кораблей класса Sandown (MCMV) произошла через UK Export Finance. Усиление морских сил поможет возобновить экспорт Черным морем, ведь пути заминированы.

Передача – часть морской инициативы для Украины. У Украины уже есть два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор в британских портах. Sandown (Сендаун) предназначены для поиска и уничтожения морских мин с помощью двух морских подводных дронов.

Характеристики Sandown:

Водоизмещение — 465 тонн

Длина – 52,5 метра

Ширина – 10,5 метра

Осадка – 2,3 метра

Скорость – до 13 узлов на дизельной силовой установке, до 6,5 узлов на электрической

Экипаж — 45 человек

Вооружение – 30-мм боевой модуль и пулеметы калибром 12,7 мм.

Обезвреживание мин ведется дронами, в частности Seafox и PAP 104.

Характеристики Sandown

Seafox

Seafox можно запускать с разных платформ

Подводный автономный аппарат разработан Atlas Elektronik из Германии. Его действие – обезвреживание мин одним выстрелом. Используется для полуавтономного обезвреживания морских мин и других боеприпасов, обнаруженных в море. Он способен автоматически определить местоположение подводных объектов в течение нескольких минут с помощью встроенного гидролокатора самонаведения. После перемещения объекты можно идентифицировать с помощью бортовой камеры видеонаблюдения и уничтожить с помощью встроенного кумулятивного заряда большого калибра.

Масса — 40 кг

Длина — 1300 мм.

Скорость — 6 узлов

Дальность действия — 500 м

Можно развертывать из широкого диапазона платформ-носителей, включая специальные суда MCM, надводные боевые корабли, резиновые лодки и вертолеты

Есть две машины SeaFox C – боевая для быстрого обезвреживания и SeaFox I для идентификации.

PAP 104

PAP 104 Mk3

Этот беспилотный аппарат еще называют "желтой субмариной" из-за характерного видом. Эта система идентификации подводных мин ROV (подводный аппарат с дистанционным управлением) была представлена ​​в 1950-х годах. Имела несколько модернизаций. Вариант Mk3 вводился в эксплуатацию в 80-е.

Максимальная глубина – 100 м

Длина — 2,7 м

Ширина — 1,2 м

Максимальная скорость – 6 узлов

Задача – нейтрализация мин, обезвреживание мин со взрывным зарядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ориентировочно к 2025 году ВМС Украины получат еще два тральщика Alkmaar от Нидерландов. Украинские экипажи должны предварительно пройти процесс подготовки.