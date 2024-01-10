Кошмар для оккупантов: в Украине создали дрон-камикадзе, который не боится РЭБ (фото, видео)

В среднем стоимость такого дрона составляет около 50 тысяч долларов

В Украине разработали ударно-разведывательный дрон Jupiter Hunter-1. Он является электрическим, бесшумным и не боится средств глушения и РЭБ.

БПЛА был разработан для ведения воздушного наблюдения, разведки, а также атаки врага. За раз дрон может переносить до четырех боеприпасов. Об этом сообщили на сайте компании Defender.Army, которая занимается производством, разработкой, импортом и реализацией продуктов, обеспечивающих защиту и безопасность.

Отмечается, что благодаря фиксированному крылу и способности к вертикальному взлету и посадке дрону не нужна взлетно-посадочная полоса. Таким образом, он остается аффективным даже в сложных условиях и районах с большой плотностью населения.

Режим быстрого действия FHSS позволяет избежать влияния РЭБ и средств глушения. При погрузке в 10 кг беспилотник может продолжать работать в течение 1,5 часа, совершая полеты на расстояние 150 километров. Если погрузка 2 кг, время работы увеличивается до 3,5 часов, а расстояние полета – до 350 километров. Максимальная дальность радиоуправления – 150 км, а с использованием системы Starlink – без ограничений.

Характеристики Jupiter Hunter-1:

Максимальный взлетный вес: 34 кг;

Размах крыльев: 3914 мм;

Длина: 1920 мм;

Батарея: 6S 32 000 мА*год;

Рекомендуемая максимальная полезная нагрузка: 10 кг;

Круизная скорость: 75-90 км/ч;

Максимальная скорость: 120 км/ч;

Максимальная рабочая высота: < 4500 м;

Поддержка систем GPS, Galileo, BDS;

Количество каналов: более 120.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе UJ-26 "Бобер". Дальность работы беспилотника — 800 км. Эта техника оценивалась в 108 тысяч долларов США.