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Кошмар для оккупантов: в Украине создали дрон-камикадзе, который не боится РЭБ (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Украине создали дрон Jupiter Hunter Новость обновлена 10 января 2024, 09:38
В Украине создали дрон Jupiter Hunter. Фото Defender.Army

В среднем стоимость такого дрона составляет около 50 тысяч долларов

В Украине разработали ударно-разведывательный дрон Jupiter Hunter-1. Он является электрическим, бесшумным и не боится средств глушения и РЭБ.

БПЛА был разработан для ведения воздушного наблюдения, разведки, а также атаки врага. За раз дрон может переносить до четырех боеприпасов. Об этом сообщили на сайте компании Defender.Army, которая занимается производством, разработкой, импортом и реализацией продуктов, обеспечивающих защиту и безопасность.

Отмечается, что благодаря фиксированному крылу и способности к вертикальному взлету и посадке дрону не нужна взлетно-посадочная полоса. Таким образом, он остается аффективным даже в сложных условиях и районах с большой плотностью населения.

Режим быстрого действия FHSS позволяет избежать влияния РЭБ и средств глушения. При погрузке в 10 кг беспилотник может продолжать работать в течение 1,5 часа, совершая полеты на расстояние 150 километров. Если погрузка 2 кг, время работы увеличивается до 3,5 часов, а расстояние полета – до 350 километров. Максимальная дальность радиоуправления – 150 км, а с использованием системы Starlink – без ограничений.

Характеристики Jupiter Hunter-1:

  • Максимальный взлетный вес: 34 кг;
  • Размах крыльев: 3914 мм;
  • Длина: 1920 мм;
  • Батарея: 6S 32 000 мА*год;
  • Рекомендуемая максимальная полезная нагрузка: 10 кг;
  • Круизная скорость: 75-90 км/ч;
  • Максимальная скорость: 120 км/ч;
  • Максимальная рабочая высота: < 4500 м;
  • Поддержка систем GPS, Galileo, BDS;
  • Количество каналов: более 120.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе UJ-26 "Бобер". Дальность работы беспилотника — 800 км. Эта техника оценивалась в 108 тысяч долларов США.

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#Украина #Война #Беспилотник #Дрон