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Google создал дудл в честь Нового года
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости технологии: 1 января появился новый праздничный дудл с пернатыми друзьями!

Google поздравил всех с началом 2018 года с помощью особого новогоднего дудла. На рисунке изображены два пингвина-приятели, которые наблюдают за восходом солнца.

Напомним, Google уже показывал приключения пернатых друзей 18 и 25 декабря. В праздничном дудле героями стали: два пингвина, тукан и попугай, которые с удовольствием проводят время со своими родственниками в теплой атмосфере.

Веселые пингвины: дудл от Google в честь наступающих праздников
Веселые пингвины: дудл от Google в честь наступающих праздниковЧитать полностью

Дудл понедельника - это последняя часть серии праздничных декабрьских праздников. Предыдущие эпизоды показали, как два пингвина собирают вещи для путешествия, чтобы провести праздники со своими друзьями - туканом и попугаем. Наконец воссоединившись, друзья вместе празднуют Рождество.

Google отметил дудлом Канун Нового года

В канун Нового года пингвины вернулись в свой зимний дом, вспоминая о веселых праздниках и о своих далеких друзьях. Два путешественника наблюдают за первым восходом солнца в 2018 году "и ждут будущего".

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Новости технологии, 1 января, Doodle, Google, Гугл дудл, Новій год 2018, Новогодний дудл, Праздничный дудл.
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