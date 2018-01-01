Google создал дудл в честь Нового года

Google поздравил всех с началом 2018 года с помощью особого новогоднего дудла. На рисунке изображены два пингвина-приятели, которые наблюдают за восходом солнца.

Напомним, Google уже показывал приключения пернатых друзей 18 и 25 декабря. В праздничном дудле героями стали: два пингвина, тукан и попугай, которые с удовольствием проводят время со своими родственниками в теплой атмосфере.

Дудл понедельника - это последняя часть серии праздничных декабрьских праздников. Предыдущие эпизоды показали, как два пингвина собирают вещи для путешествия, чтобы провести праздники со своими друзьями - туканом и попугаем. Наконец воссоединившись, друзья вместе празднуют Рождество.

В канун Нового года пингвины вернулись в свой зимний дом, вспоминая о веселых праздниках и о своих далеких друзьях. Два путешественника наблюдают за первым восходом солнца в 2018 году "и ждут будущего".