Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение
Новости: Ващиковский: ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев
Новости: Экс-игрок "Динамо" - о детстве, мотоциклах, сельской дискотеке и самогоне Экс-игрок "Динамо" - о детстве, мотоциклах, сельской дискотеке и самогоне
Новости: Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов

Telegram запустит собственную криптовалюту

Telegram
22:35 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Telegram планирует до марта 2018 года создать собственную криптовалюту/

А также запустить собственную блокчейн-систему, которая будет называться Telegram Open Network (TON). Криптовалюта, скорее всего, будет носить название Gram. В начале 2018-го Telegram планирует привлечь около 500 миллионов долларов инвестиций.

Инвесторы Apple призвали компанию спасти детей от смартфонов

Компания надеется, что инвесторами станут известные бренды, благодаря которым Telegram сможет собрать от 3 до 5 миллиардов долларов. Таким образом, впервые подтвердились слухи, которые появились еще в конце 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Telegram, Telegram Open Network, блокчейн-система, Криптовалюта, Мессенджер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Дроны научились летать стаями без GPS (Видео) Acer показала самый тонкий ноутбук в мире LG показала первый в мире скручиваемый телевизор

Последние новости

Фотограф создает потрясающие макроснимки природы (Фото) Симеоне прокомментировал переход Коутиньо в Ла Лигу Представители Паркера и Джошуа близки к завершению сделки по бою
Сегодня читают
01 Глобальное потепление опустошит целые океаны
02 Этот эффективный рецепт наверняка избавит от гипертонии
03 Украина не получит упрощенный визовый режим с Великобританией
04 Ученые NASA обнаружили неизвестные микроорганизмы на борту МКС
05 В Берлине озвучили мнение по поводу летального оружия из США
Новости сегодня
23:52 СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова
23:40 Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес
23:24 Украинский фондовый индекс UX продемонстрировал наибольший рост в мире
23:14 Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
23:05 Смех да и только: коллекция веселых картинок с актуальными подписями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Нью-Йорке произошло возгорание в здании Trump Tower В Нью-Йорке произошло возгорание в здании Trump Tower
Новости: Суд отправил под арест "экс-министра здравоохранения" оккупированного Крыма "Экс-министр здравоохранения" Крыма арестован
Новости: Стал известен мотив убийства Ноздровской Стал известен мотив убийства Ноздровской
Новости: Медики назвали продукты, которые укрепляют нервную систему Медики назвали продукты, которые укрепляют нервную систему
Добавить комментарий
0