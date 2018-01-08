Telegram запустит собственную криптовалюту

А также запустить собственную блокчейн-систему, которая будет называться Telegram Open Network (TON). Криптовалюта, скорее всего, будет носить название Gram. В начале 2018-го Telegram планирует привлечь около 500 миллионов долларов инвестиций.

Компания надеется, что инвесторами станут известные бренды, благодаря которым Telegram сможет собрать от 3 до 5 миллиардов долларов. Таким образом, впервые подтвердились слухи, которые появились еще в конце 2017 года.