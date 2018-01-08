https://telegraf.com.ua/files/2018/01/telegram-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3842631-telegram-zapustit-sobstvennuyu-kriptovalyutu.html
Telegram запустит собственную криптовалюту
Новости технологии: Telegram планирует до марта 2018 года создать собственную криптовалюту/
А также запустить собственную блокчейн-систему, которая будет называться Telegram Open Network (TON). Криптовалюта, скорее всего, будет носить название Gram. В начале 2018-го Telegram планирует привлечь около 500 миллионов долларов инвестиций.
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Компания надеется, что инвесторами станут известные бренды, благодаря которым Telegram сможет собрать от 3 до 5 миллиардов долларов. Таким образом, впервые подтвердились слухи, которые появились еще в конце 2017 года.
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