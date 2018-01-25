Предлагаем познакомиться с самыми большими судами в истории судостроения.

Когда речь заходит о больших кораблях, то первым на ум приходит "Титаник". Его, безусловно, можно отнести к категории самых известных кораблей, потерпевших крушение в первый же рейс. Но есть и другие огромные судна, о которых большинство людей даже не слышали. Предлагаем познакомиться с самыми большими судами в истории судостроения, некоторые из них до сих пор бороздят океаны, а некоторые давно ушли на слом. Список основывается на длине судна, его валовой грузоподъемности и валовом тоннаже.