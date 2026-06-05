Редкие фото. Как выглядит жена Крапова из "Квартала 95", которая избегает публичности

Женщина не ведет соцсети и почти не появляется на публике

Звезды "Квартала 95" часто оказываются в центре внимания поклонников, однако не все их семьи готовы к публичности. Если о некоторых избранницах известных юмористов известно немало, то супруга актера Юрия Крапова остается настоящей загадкой.

Женщина избегает светской жизни, не ведет социальные сети и крайне редко появляется на публике вместе с мужем. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Юрия Крапова и как она выглядит.

Свою личную жизнь участник "Квартала 95" старательно оберегает от посторонних глаз. Более того, Крапов является единственным актером коллектива, который не ведет социальные сети. Юморист редко рассказывает о семье в интервью и предпочитает держать эту часть жизни подальше от публичного внимания.

Согласно информации из открытых источников, Юрий был женат дважды. Впервые он связал себя узами брака в 23 года, однако этот союз вскоре распался. В 2005 году артист переехал в Киев из родного Кривого Рога, где встретил Людмилу, а в 2010 году пара сыграла свадьбу. В браке у них родился сын Константин.

Юрий Крапов с сыном

О самой Людмиле Краповой практически ничего не известно. Женщина ведет непубличный образ жизни, поэтому в открытом доступе можно найти лишь несколько семейных снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем и сыном.

Юрий Крапов с семьей

В одном из интервью Юрий рассказывал, что после переезда в столицу и начала работы в "Квартале 95" он был полностью поглощен любимым делом. По словам юмориста, проект стал неотъемлемой частью его жизни. Он даже шутил, что первой его любовью является работа, а второй — супруга. При этом актер признавался, что Людмила иногда ревновала его к бывшему коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку они проводили вместе очень много времени.

Жена постоянно ревнует к Зеленскому, говорит: "Ты со своим Вовой времени проводишь больше, чем со мной Юрий Крапов

Где сейчас Людмила Крапова?

На данный момент неизвестно, чем занимается Людмила Крапова и где она находится. Что касается самого Юрия, то он продолжает выступать в составе "Квартала 95" и гастролировать по Украине вместе с коллегами.

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