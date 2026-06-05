Рідкісні фото. Як виглядає дружина Крапова з "Кварталу 95", що уникає публічності

Жінка не веде соцмережі і майже не з’являється на публіці

Зірки "Кварталу 95" часто опиняються у центрі уваги шанувальників, проте не всі їхні сім’ї готові до публічності. Якщо про деяких обраниць відомих гумористів відомо чимало, то дружина актора Юрія Крапова залишається справжньою загадкою.

Жінка уникає світського життя, не веде соціальних мереж і вкрай рідко з’являється на публіці разом із чоловіком. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Юрія Крапова і як вона виглядає.

Своє особисте життя учасник "Кварталу 95" старанно оберігає від сторонніх очей. Ба більше, Крапов є єдиним актором колективу, який не веде соціальних мереж. Гуморист рідко розповідає про сім’ю в інтерв’ю і вважає за краще тримати цю частину життя якомога далі від суспільної уваги.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Юрій був одружений двічі. Вперше він зв’язав себе узами шлюбу у 23 роки, проте цей союз незабаром розпався. 2005 року артист переїхав до Києва з рідного Кривого Рогу, де зустрів Людмилу, а 2010 року пара зіграла весілля. У шлюбі у них народився син Костянтин.

Юрій Крапов із сином

Про саму Людмилу Крапову практично нічого не відомо. Жінка веде непублічний спосіб життя, тому у відкритому доступі можна знайти лише кілька сімейних знімків, на яких вона знята разом із чоловіком та сином.

Юрій Крапов із сім’єю

В одному з інтерв’ю Юрій розповідав, що після переїзду до столиці та початку роботи у "Кварталі 95" він був повністю поглинений улюбленою справою. За словами гумориста, проєкт став невід’ємною частиною його життя. Він навіть жартував, що першою його любов’ю є робота, а другою — дружина. При цьому актор зізнавався, що Людмила іноді ревнувала його до колишнього колеги Володимира Зеленського, оскільки вони проводили разом дуже багато часу.

Дружина постійно ревнує до Зеленського, каже: "Ти зі своїм Вовою часу проводиш більше, ніж зі мною Юрій Крапов

Де зараз Людмила Крапова?

Наразі невідомо, чим займається Людмила Крапова та де вона знаходиться. Щодо самого Юрія, то він продовжує виступати у складі "Кварталу 95" та гастролювати Україною разом із колегами.

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