Facebook планирует создать два сенсорных смарт-динамика

Официальные представители компании пока отказываются подтверждать какую-либо информацию, но Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), вице-президент отдела дополненной и виртуальной реальности, недавно написал в своем Twitter: "Не могу комментировать спекуляции, но могу сказать, что этот год будет захватывающим для AR/VR". Предполагается, что официально о выпуске динамиков объявят на майской конференции Conference F8, а согласно информации с сайта DigiTimes, Portal и Fiona разрабатываются в секретной лаборатории Building 8, которая была открыта специально для тестирования подобных продуктов.

Уже известно, что девайсы будут оснащены 15-дюймовыми сенсорными экранами марки LG, а сборщиком выступит тайваньский производитель компьютерных комплектующих Pegatron. Приблизительная стоимость новинок составит $499, что в разы дороже их аналогов.

Can’t comment on speculation but can confirm it's going to be an exciting year for AR/VR. #F8 https://t.co/OGY3e1mMwc

— Emotional Support Boz (@boztank) 9 января 2018 г.