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Facebook планирует создать два сенсорных смарт-динамика

Динамик
16:12 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Инновационные устройства Portal и Fiona позволят пользователям мгновенно заходить в социальные сети и всегда оставаться на связи со своими близкими.

Официальные представители компании пока отказываются подтверждать какую-либо информацию, но Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), вице-президент отдела дополненной и виртуальной реальности, недавно написал в своем Twitter: "Не могу комментировать спекуляции, но могу сказать, что этот год будет захватывающим для AR/VR". Предполагается, что официально о выпуске динамиков объявят на майской конференции Conference F8, а согласно информации с сайта DigiTimes, Portal и Fiona разрабатываются в секретной лаборатории Building 8, которая была открыта специально для тестирования подобных продуктов.

Уже известно, что девайсы будут оснащены 15-дюймовыми сенсорными экранами марки LG, а сборщиком выступит тайваньский производитель компьютерных комплектующих Pegatron. Приблизительная стоимость новинок составит $499, что в разы дороже их аналогов.

Динамик Portal, получивший никнейм Aloha, будет работать с помощью голосовых команд, но его главная особенность заключается в функции распознавания лиц – для этого в переднюю панель встроена широкоугольная камера. Так пользователь сможет мгновенно зайти в свои аккаунты в социальных сетях и приложениях, поддерживаемых Sony и Universal Music – известно, что Facebook уже подписала с ними контракты. Кроме того, устройство будет иметь доступ к сторонним потоковым сервисам, таким как Netflix и Spotify.

Portal и Fiona станут первыми электронными продуктами, официально выпускаемыми Facebook, и есть большая вероятность того, что они закрепятся на рынке "умных" динамиков. В настоящее время в авангарде находятся колонки Amazon и Google. Правда, в ассортименте Google нет моделей с тачскринами, а вот 7-дюймовый Echo Show от Amazon уже давно завоевал признание потребителей.

Однако известно, что Facebook намерена позиционировать свои девайсы несколько иначе. В августе прошлого года Bloomberg сообщил, что в динамик планируется интегрировать голосовой помощник Siri от iOS. Но впоследствии на новостном портале Cheddar была опубликована заметка о том, что Portal будет предназначен в первую очередь для общения в социальных сетях и видеочатах.

Кроме того, в ближайшие пять лет Facebook планирует создать целую сеть по производству смарт-продуктов, а Portal и Fiona– это первые шаги в этом направлении.

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Новости технологии, Facebook, Инновационные устройства, Портал, Смарт-динамик, Фиона.
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