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На что способен непотопляемый катер Thunder Child (Видео)

Thunder Child
03:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Катер Thunder Child может не только переворачиваться, он еще может прокладывать путь в особенно бурном море.

Катер Thunder Child, созданный компанией Safehaven Marine, по замыслу должен быть практически непотопляемым. То есть он не должен идти ко дну даже тогда, когда перевернется на воде. А как это проверить? Перевернуть его и посмотреть, что произойдет.

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Именно так Safehaven и поступили. Они взяли кран, перевернули катер с пассажирами вверх дном, после чего подождали, пока тот сам вернется в более удобное положение, информирует Сегодня.

Но Thunder Child может не только переворачиваться, он еще может прокладывать путь в особенно бурном море. Правда, это уже для опытных моряков, так как от качки на открытой воде спасти не сможет ни один, даже самый высокотехнологичный катер.

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Тем не менее, разработчики постарались позаботиться и об этом. На катере могут разместиться 12 человек в специальных креслах из углеродного волокна, которые лучше вбирают толчки от больших волн.

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Ну и милая деталь в стиле Джеймса Бонда: катер позволяет установить в корпус пулеметы: "Дизайн передней части корпуса позволяет совершать модульную конфигурацию, чтобы катер мог исполнять три разных функции. В режиме "Погоня и перехват" в катер может быть установлен гироскопически стабилизированный пулемет калибра 12,7 мм с дистанционным управлением, который поднимается над палубой через водонепроницаемый люк".

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Новости технологии, Safehaven Marine, Thunder Child, Катер, Непотопляемый катер, Техно, Технологии, Техноновости, Швеция.
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