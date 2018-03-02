В Instagram может появиться возможность совершать видеозвонки

В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения, пишет "Новое время".

Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".

По мнению TechRadar, компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков. "Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.

Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".