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В Instagram может появиться возможность совершать видеозвонки

Смартфон
17:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости технологии: В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android нашли файлы и значки со словами "вызов" и "видеовызов", возможно компания тестирует систему звонков.

В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения, пишет "Новое время".

Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".

В приложении Viber можно будет создать чат на миллиард участников

По мнению TechRadar, компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков. "Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.

Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".

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Все по теме:

Новости технологии, Instagram, Видеозвонок, Звонок, Тестирование системі звонков, Файлі.
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