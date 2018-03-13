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Instagram отказался от популярной функции спустя месяц после запуска
13:23 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Один из пользователей соцсети опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy с расистским подтекстом.
Социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
По данным издания, один из пользователей соцсети под ником Lyauna Augmon опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy с расистским подтекстом, и обратился к основателю Instagram Кевину Систрому с просьбой убрать противоречивый контент.
В результате чего Instagram и Snapchat решили приостановить коллаборацию с Giphy до окончания внутреннего расследования.
Telegraf.com.ua