Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области
Новости: Рада едва утвердила повестку дня на неделю Рада едва утвердила повестку дня на неделю
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
Новости: Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад
X

Instagram отказался от популярной функции спустя месяц после запуска

Instagram
13:23 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Один из пользователей соцсети опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy с расистским подтекстом.

Социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

По данным издания, один из пользователей соцсети под ником Lyauna Augmon опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy с расистским подтекстом, и обратился к основателю Instagram Кевину Систрому с просьбой убрать противоречивый контент.

В результате чего Instagram и Snapchat решили приостановить коллаборацию с Giphy до окончания внутреннего расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Instagram, SnapChat, Гиф-анимации, Стикер, Функция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Как можно восстановить случайно удаленные фото на вашем смартфоне Летом Apple представит 13-дюймовый MacBook Представлен смартфон Huawei Honor 7C

Последние новости

Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России Дух захватывает: невероятные аэропорты мира (Фото) Самый влиятельный сериал получит свой фильм-приквел
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
04 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
05 Украинский гимнаст получит российское гражданство
Новости сегодня
13:30 Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, при одном условии
13:30 Нелепый слух о Кейт Миддлтон превратился в мем
13:17 Уайлдер: Нет никого, кто мог бы меня победить
13:05 Группа "Шосте Чуття" презентовал новую песню "Я без тебе" (Видео)
12:58 Чемпионат Греции остановлен из-за президента ПАОКа, выбежавшего на поле с пистолетом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Перевод часов: украинцам предстоит перейти на летнее время Украинцам предстоит перейти на летнее время
Новости: Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма
Добавить комментарий
0