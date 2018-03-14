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"Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" (Видео)

"Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"
02:48 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: скриншот

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Концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник». Также специалисты показали пистолеты-пулеметы «Витязь», снаряжение и экипировку «Группа 99», багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ.

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Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна.

В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника.

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Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома.

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Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.

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Новости технологии, Боевой робот, Военная техника, Военные технологии, Вооружение, Калашников, Нахлебник, Оружие, Россия, РФ, Соратник.
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