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"Калашников" провел испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" (Видео)
02:48 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Новости технологии: Росссия продолжает совершенствовать направление боевых роботов на гусеничной платформе.
Концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник». Также специалисты показали пистолеты-пулеметы «Витязь», снаряжение и экипировку «Группа 99», багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ.
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Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна.
В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника.
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Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома.
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Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.
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