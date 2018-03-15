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Google представила синтезатор на основе нейронных сетей

Google представила синтезатор на основе нейронных сетей
04:26 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новинка носит название NSynth Super и использует искусственный интеллект не для воспроизведения музыки, а для ее создания.

Новинка появилась в процессе работы команды Google Creative Lab совместно с Magenta.Новое устройство открывает новые возможности и делает то, чего не удавалось добиться ранее.

NSynth Super совершенствуется на основе нейронных сетей глубокого обучения. В библиотеке устройства создатели сохранили 16 музыкальных инструментов с учетом всех их акустических параметров. Музыкант выбирает требуемый ему звук, создавая его комбинации с другими. Такой подход открывает доступ более чем к ста тысячам звуков.

NSynth Super не просто объединяет звучание двух разных инструментов, а предоставляет новый и особый звук, который не может создать ни одно другое устройство.

Библиотека проекта имеет открытый для доступа исходный код, что позволит более широкой аудитории экспериментировать в творчестве и машинном обучении. Это предоставляет широкие возможности для развития новой технологии и создания новых музыкальных шедевров.

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Все по теме:

Новости технологии, Google, Google Creative Lab, Magenta, NSynth Super, Синтезатор.
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