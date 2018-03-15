Смартфон Huawei P20 Lite показали в коротком видео

Презентация нового гаджета состоится в ближайшие дни. На опубликованных кадрах показывается безрамочный смартфон Huawei P20 Lite с экраном, похожим на iPhone X. На задней панели девайса расположилась вертикальная двойная основная камера. Под ней производители установили дактилоскопический сканер.

Huawei P20 Lite получит 24-мегапиксельную фронтальную камеру, дисплей диагональю 5,84 дюйма, дактилоскопический датчик на задней панели, однокристальную систему Kirin 659 и 4 ГБ ОЗУ. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Новинка будет предлагаться в черном, золотистом и голубом цветах.

Работа аппарата будет осуществляться под управлением Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Предполагается, что уже 20 марта Huawei P20 Lite могут представить под названием Nova 3e для рынков некоторых стран.

Как сообщается, цена на P20 Lite составит 369 евро, то есть чуть более $450. Предзаказ на новое устройство уже можно оформить в Польше. Отметим, что Huawei отложила на месяц презентацию флагманского смартфона P20. Компания не показала новый гаджет на выставке MWC 2018 в феврале и проведет крупное пресс-мероприятие 27 марта 2018 года в Париже.