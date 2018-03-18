https://telegraf.com.ua/files/2018/03/opticheskij-skaner-Meizu-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3962524-meizu-zapatentovala-skaner-otpechatkov-paltsev-na-displee-gadzheta.html
Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на дисплее гаджета
Новости технологии: Компания Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на экране гаджета.
Meizu далеко не первая компания с таким патентом. Вероятно, между идеями производителей есть значительные отличия, поэтому каждый из них смог запатентовать эту технологию.
Смартфон со сканером на дисплее уже выпустила компания VIVO, есть он и в новой Nokia. Патент Meizu был представлен 1 апреля 2017, но опубликован только недавно.
В соответствии с ним, сканер отпечатков пальцев объединил в себе функции разблокировки и известной Meizu кнопки Super mBack, с помощью которой можно перемещаться по системе. Кроме того, встроенный сканер может также использоваться для авторизации мобильных платежей.
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