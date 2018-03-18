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Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на дисплее гаджета
08:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: portaltele.com.ua

Новости технологии: Компания Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на экране гаджета.

Meizu далеко не первая компания с таким патентом. Вероятно, между идеями производителей есть значительные отличия, поэтому каждый из них смог запатентовать эту технологию.

Смартфон со сканером на дисплее уже выпустила компания VIVO, есть он и в новой Nokia. Патент Meizu был представлен 1 апреля 2017, но опубликован только недавно.

В соответствии с ним, сканер отпечатков пальцев объединил в себе функции разблокировки и известной Meizu кнопки Super mBack, с помощью которой можно перемещаться по системе. Кроме того, встроенный сканер может также использоваться для авторизации мобильных платежей.

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Новости технологии, Meizu, Патент, Сканер отпечатков пальцев, Смартфон.
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