Вместе с Зеленским был звездой "Рассмеши комика": где сейчас Шепелев и что говорит о войне (фото)

Шепелев долгие годы строил карьеру в Украине

Дмитрий Шепелев — известный ведущий и экс-муж покойной певицы Жанны Фриске, который долгое время был звездой украинского телевидения. Вместе с Владимиром Зеленским он работал в шоу "Красное или черное", а также в "Рассмеши комика".

Что известно:

Дмитрий Шепелев родился в Минске, где начинал свою карьеру, а затем переехал в Украину и стал ведущим популярных программ

Вместе с Владимиром Зеленским ведущий работал в нескольких шоу и был любимчиком публики

Дмитрий со временем перешел на российское телевиденье, в начале войны он извинялся перед украинцами, а затем "переобулся"

Дмитрий Шепелев — что о нем известно

Ведущий Дмитрий Шепелев родился в Минске 25 января 1983 года и начал карьеру на белорусском радио. В 2004 году вел программу "Guten Morgen" на канале "М1", а в 2008 году стал ведущим "Фабрики звезд".

Дмитрий Шепелев несколько лет работал в Украине

Дмитрий Шепелев был любимчиком публики и окончательно обосновался в Киеве. В 2011 году зрители увидели его в роли ведущего шоу "Рассмеши комика" с участием Владимира Зеленского и Михаила Галустяна, а в 2012 году Дмитрий вместе с Зеленским стали главными лицами шоу "Красное или черное"

Дмитрий Шепелев был ведущим "Рассмеши комика"

Позже Шепелев вел еще несколько проектов на украинском телевидении, однако в 2014 году оказался в центре скандала. Дмитрий "засветился" на концерте в честь присоединения Крыма к России, где поздравлял россиян с "величественным событием", которое якобы все ждали 23 года. И несмотря на это, Дмитрий продолжал вести несколько украинских проектов, пока окончательно не переехал в Россию.

Дмитрий Шепелев и Владимир Зеленский

Шепелев продолжал развитие карьеры на российских телеканалах, он вел программы "Два голоса", "На самом деле", "Ты как я". А позже его имя внесли в "черный список" минкульта Украины.

Дмитрий Шепелев переехал в Россиию

Где сейчас Дмитрий Шепелев и что говорит о войне

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Шепелев опубликовал эмоциональное обращение к украинцам, в котором просил прощения.

Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают

Дмитрий Шепелев осуждал войну, но "переобулся"

Однако ведущий быстро "переобулся" и сменил тон. Шепелев заявил, что его "дом там, где его работа и семья", имея в виду Россию. Он продолжал работать на прокремлевском канале "Россия-1", но особо циничным был его приезд в оккупированным Мариуполь.

Дмитрий снял сюжет о "спасении животных из-под обстрелов", забыв добавить, что именно Россия принесла в город масштабные разрушения и погубила множество человеческих жизней.

Дмитрий Шепелев в оккупированном Мариуполе

В России Шепелев вел программу "В кругу друзей", однако вскоре исчез с экранов, а его подкасты и канал в Rutube были приостановлены. В 2025 году стало известно, что Дмитрий работает над пилотным выпуском музыкального проекта "Любовь с первой ноты", съемки которого ведутся для телеканала "Россия-1".

Как сейчас выглядит Дмитрий Шепелев

