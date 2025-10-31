Рассталась с мужем из-за Зеленского? Где сейчас российская актриса Ходченкова и что говорит о войне

Муж Ходченковой сильно ревновал ее к Зеленскому

Российской актрисе Светлане Ходченковой приписывали множество романов, в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно был ее партнером в фильмах. На этой почве у Ходченковой с бывшим мужем даже возникали скандалы.

Что известно:

Российская актриса Светлана Ходченкова снималась вместе с Владимиром Зеленским в фильмах и трижды играла его девушку

Муж Светланы Ходченковой ревновал ее к Зеленскому и ходили слухи, что это стало одной из возможных причин их развода

Актриса продолжает жить и сниматься в российских фильмах, а о войне предпочитает молчать

Светлана Ходченкова — что о ней известно

Светлана Ходченкова является одной из самых ярких звезд российского кинематографа. Среди ее самых популярных фильмов: "Метро", "Пять невест", "Одноклассницы", "Мерзлая земля".

Светлана Ходченкова в фильме "Метро"

Неоднократно ее партнером на экране был Владимир Зеленский, вместе они снялись в кинолентах "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время" и "Любовь в большом городе". Ходченкова трижды играла его девушку.

Светлана Ходченкова играла девушку Зеленского в кино

Между актерами сложились теплые дружеские отношения, и СМИ даже приписывали им роман. Оказалось, что супруг Ходченковой Владимир Яглыч сильно ревновал ее к Зеленскому, особенно во время съемок фильма "Любовь в большом городе". В 2010 году пара развелась, и ходили слухи, что одной из причин стала именно ревность. Яглыч позже признался:

Да, я ревновал Свету. Решили разойтись, чтобы не поубивать друг друга Владимир Яглыч

Светлана Ходченкова с экс-мужем Владимиром Яглычем

Ходченкова и Зеленский, однако, заверили, что между ними нет никаких романтических чувств. В 2019 году, когда Зеленский победил на выборах, российская актриса публично поздравила его и пожелала успехов, отметив:

Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский играли влюбленных

Что Ходченкова говорит о войне

Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие российские знаменитости заняли молчаливую позицию. Среди них оказалась и Светлана Ходченкова.

Как сейчас выглядит Светлана Ходченкова

За четыре года война актриса публично не сделала ни одного заявления, но продолжает жить и работать в Российской Федерации, делясь в социальных сетях карьерными успехами.

Она включена в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины из-за поездки в оккупированный Крым.

Светлана Ходченкова молчит о войне

В 2025 году с ее участием вышли картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича".

