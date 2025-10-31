Розлучилася з чоловіком через Зеленського? Де зараз російська акторка Ходченкова і що говорить про війну

Чоловік Ходченкової сильно ревнував її до Зеленського

Російській акторці Світлані Ходченковій приписували безліч романів, у тому числі й з президентом України Володимиром Зеленським, який неодноразово був її партнером у фільмах. На цьому фоні у Ходченкової з колишнім чоловіком навіть виникали скандали.

Що відомо:

Російська акторка Світлана Ходченкова знімалася разом із Володимиром Зеленським у фільмах і тричі грала його дівчину

Чоловік Світлани Ходченкової ревнував її до Зеленського і ходили чутки, що це стало однією з можливих причин їхнього розлучення

Актриса продовжує жити й зніматися в російських фільмах, а про війну вважає за краще мовчати

Світлана Ходченкова — що про неї відомо

Світлана Ходченкова є однією із найяскравіших зірок російського кінематографа. Серед її найпопулярніших фільмів: "Метро", "П’ять наречених", "Однокласниці", "Мерзла земля".

Світлана Ходченкова у фільмі "Метро"

Неодноразово її партнером на екрані був Володимир Зеленський, разом вони знялися у кінострічках "Ржевський проти Наполеона", "Службовий роман. Наш час" та "Кохання у великому місті". Ходченкова тричі грала його дівчину.

Світлана Ходченкова грала дівчину Зеленського у кіно

Між акторами склалися теплі дружні стосунки й ЗМІ навіть приписували їм роман. Виявилося, що чоловік Ходченкової Володимир Яглич сильно ревнував її до Зеленського, особливо під час зйомок фільму "Кохання у великому місті". У 2010 році пара розлучилася, і ходили чутки, що однією з причин стало саме ревнощі. Яглич пізніше зізнався :

Так, я ревнував Світлану. Вирішили розійтися, щоб не повбивати один одного Володимир Яглич

Світлана Ходченкова з ексчоловіком Володимиром Ягличем

Ходченкова та Зеленський, однак, запевнили, що між ними немає жодних романтичних почуттів. У 2019 році, коли Зеленський переміг на виборах, російська актриса публічно привітала його та побажала успіхів, зазначивши:

Він людина з нереальним почуттям гумору, шалено харизматичний і з таким приголомшливим голосом! Мені здається, жодна жінка не може встояти перед таким голосом. І як людина він чудовий Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова та Володимир Зеленський грали закоханих

Що Ходченкова говорить про війну

Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато російських знаменитостей зайняли мовчазну позицію. Серед них опинилася і Світлана Ходченкова.

Як зараз виглядає Світлана Ходченкова

За чотири роки війни акторка публічно не зробила жодної заяви, але продовжує жити й працювати в Російській Федерації, хизуючись у соціальних мережах кар’єрними успіхами.

Вона включена до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України через поїздку до окупованого Криму.

Світлана Ходченкова мовчить про війну

У 2025 році за її участю вийшли картини "Пророк. Історія Олександра Пушкіна" та "Чарівник Смарагдового міста. Дорога з жовтої цегли".

