Разом із Зеленським був зіркою "Розсміши коміка": де зараз Шепелєв і що говорить про війну (фото)
Шепелєв довгі роки будував кар’єру в Україні
Дмитро Шепелєв — відомий ведучий та ексчоловік покійної співачки Жанни Фріске, який довгий час був зіркою українського телебачення. Разом із Володимиром Зеленським він працював у шоу "Червоне чи чорне", а також у "Розсміши коміка".
Що відомо:
- Дмитро Шепелєв народився у Мінську, де розпочинав свою кар’єру, а потім переїхав до України та став ведучим популярних програм
- Разом із Володимиром Зеленським ведучий працював у кількох шоу і був улюбленцем публіки
- Дмитро згодом перейшов на російське телебачення, на початку війни він попросив вибачення в українців, а потім "перевзувся"
Дмитро Шепелєв — що про нього відомо
Ведучий Дмитро Шепелєв народився у Мінську 25 січня 1983 року та розпочав кар’єру на білоруському радіо. У 2004 році вів програму "Guten Morgen" на каналі "М1", а у 2008 році став ведучим "Фабрики зірок".
Дмитро Шепелєв був улюбленцем публіки та остаточно облаштувався у Києві. У 2011 році глядачі побачили його в ролі ведучого шоу "Розсміши коміка" за участю Володимира Зеленського та Михайла Галустяна, а у 2012 році Дмитро разом із Зеленським стали головними обличчями шоу "Червоне чи чорне"
Пізніше Шепелєв вів ще кілька проєктів на українському телебаченні, проте у 2014 році опинився у центрі скандалу. Дмитро "засвітився" на концерті на честь приєднання Криму до Росії, де вітав росіян з "величною подією", на яку всі нібито чекали 23 роки. І попри це, Дмитро продовжував вести кілька українських проєктів, доки остаточно не переїхав до Росії.
Шепелєв продовжував розвиток кар’єри на російських телеканалах, він вів програми "Два голоси", "Ти як я". А згодом його ім’я внесли до "чорного списку" мінкульту України.
Де зараз Дмитро Шепелєв і що говорить про війну
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Шепелєв опублікував емоційне звернення до українців, у якому попросив вибачення.
Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають
Однак ведучий швидко "перевзувся" і змінив тон. Шепелєв заявив, що його "дім там, де його робота та сім’я", маючи на увазі Росію. Він продовжував працювати на прокремлівському каналі "Росія-1", але особливо цинічним був його приїзд до окупованого Маріуполя.
Дмитро зняв сюжет про "порятунок тварин з-під обстрілів", забувши додати, що саме Росія принесла в місто масштабні руйнування і занапастила безліч людських життів.
У Росії Шепелєв вів програму "У колі друзів", проте незабаром зник з екранів, а його підкасти та канал у Rutube були припинені. У 2025 році стало відомо, що Дмитро працює над пілотним випуском музичного прєкту "Кохання з першої ноти", зйомки якого ведуться для телеканалу "Росія-1".
