Разом із Зеленським був зіркою "Розсміши коміка": де зараз Шепелєв і що говорить про війну (фото)

Шепелєв довгі роки будував кар’єру в Україні

Дмитро Шепелєв — відомий ведучий та ексчоловік покійної співачки Жанни Фріске, який довгий час був зіркою українського телебачення. Разом із Володимиром Зеленським він працював у шоу "Червоне чи чорне", а також у "Розсміши коміка".

Що відомо:

Дмитро Шепелєв народився у Мінську, де розпочинав свою кар’єру, а потім переїхав до України та став ведучим популярних програм

Разом із Володимиром Зеленським ведучий працював у кількох шоу і був улюбленцем публіки

Дмитро згодом перейшов на російське телебачення, на початку війни він попросив вибачення в українців, а потім "перевзувся"

Дмитро Шепелєв — що про нього відомо

Ведучий Дмитро Шепелєв народився у Мінську 25 січня 1983 року та розпочав кар’єру на білоруському радіо. У 2004 році вів програму "Guten Morgen" на каналі "М1", а у 2008 році став ведучим "Фабрики зірок".

Дмитро Шепелєв кілька років працював в Україні

Дмитро Шепелєв був улюбленцем публіки та остаточно облаштувався у Києві. У 2011 році глядачі побачили його в ролі ведучого шоу "Розсміши коміка" за участю Володимира Зеленського та Михайла Галустяна, а у 2012 році Дмитро разом із Зеленським стали головними обличчями шоу "Червоне чи чорне"

Дмитро Шепелєв був ведучим "Розсміши коміка"

Пізніше Шепелєв вів ще кілька проєктів на українському телебаченні, проте у 2014 році опинився у центрі скандалу. Дмитро "засвітився" на концерті на честь приєднання Криму до Росії, де вітав росіян з "величною подією", на яку всі нібито чекали 23 роки. І попри це, Дмитро продовжував вести кілька українських проєктів, доки остаточно не переїхав до Росії.

Дмитро Шепелєв та Володимир Зеленський

Шепелєв продовжував розвиток кар’єри на російських телеканалах, він вів програми "Два голоси", "Ти як я". А згодом його ім’я внесли до "чорного списку" мінкульту України.

Дмитро Шепелєв переїхав до Росії

Де зараз Дмитро Шепелєв і що говорить про війну

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Шепелєв опублікував емоційне звернення до українців, у якому попросив вибачення.

Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв засуджував війну, але "перевзувся"

Однак ведучий швидко "перевзувся" і змінив тон. Шепелєв заявив, що його "дім там, де його робота та сім’я", маючи на увазі Росію. Він продовжував працювати на прокремлівському каналі "Росія-1", але особливо цинічним був його приїзд до окупованого Маріуполя.

Дмитро зняв сюжет про "порятунок тварин з-під обстрілів", забувши додати, що саме Росія принесла в місто масштабні руйнування і занапастила безліч людських життів.

Дмитро Шепелєв в окупованому Маріуполі

У Росії Шепелєв вів програму "У колі друзів", проте незабаром зник з екранів, а його підкасти та канал у Rutube були припинені. У 2025 році стало відомо, що Дмитро працює над пілотним випуском музичного прєкту "Кохання з першої ноти", зйомки якого ведуться для телеканалу "Росія-1".

Як зараз виглядає Дмитро Шепелєв

