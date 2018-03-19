ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)

Сегодня Вооруженные Силы Украины в большинстве оснащены винтовками СВД калибра 7,62 мм, которые эффективно работают на расстоянии до 800 метров. Впрочем многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому на ее замену и предложили отечественную винтовку UR-10.

Отечественная снайперская винтовка имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке.

Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки. На верхней части ствольной коробки и на цевье выполнены направляющие типа Пикатинни для установки прицельных приспособлений и других аксессуаров. Ударно-спусковой механизм допускает стрельбу только одиночными выстрелами, оптимизирован для точной стрельбы.

Цевье жестко опирается на ствольную коробку. Для снижения уровня звука и вспышки при выстреле винтовка может оснащаться глушителем. Она снабжена прикладом MagPul PRS с регулируемой щекой и выдвижным затыльником.

Самозарядную полуавтоматическую снайперскую винтовку UR-10 можно считать аналогом американской автоматической винтовки АR-10.

Особенностью конструкции украинской UR-10 является постоянное соединение рукоятки взведения с затворной рамой (в отличие от AR-10). Это позволяет как вытащить застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку. Хромированный изнутри ствол изготовлен из нержавеющей стали имеет гарантированный ресурс до 7000 выстрелов.

Из удобств можно отметить небольшое углубление на емкости для крепления магазина с патронами с обеих сторон (под правую или левую руку) для лучшего удержания пальца вне спускового крючка.

В ней также реализовано еще одно удачное конструктивное решение, а именно - за счет автоматики на отводе пороховых газов появилась возможность осуществлять до 21 выстрела в минуту.

При этом во время стрельбы рассеивание от точки прицеливания составляет до 3 см. Прицельная дальность поражения - до 1200 метров, калибр - 7,62 мм. Ее вес составляет 5 кг, а длина (в зависимости от приклада) - от 103 до 124 см.