Оккупанты Донбасса два раза обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в понедельник утром.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.