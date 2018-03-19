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Оккупанты Донбасса два раза обстреляли позиции ВСУ

АТО
07:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости технологии: За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил травму.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в понедельник утром.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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Новости технологии, АТО, Восток Украина, ВСУ, Донбасс, Оккупанты Донбасса, ОРДЛО.
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