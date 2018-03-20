Китайская компания анонсировала выход смартфона со сверхмощным аккумулятором

Китайская компания Vernee вскоре выпустит новый смартфон Vernee X1. Vernee X1 оснащается 6-дюймовым 2.5D экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей, однокристальной системой Helio P23, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти, поддержкой карт microSD объемом до 128 ГБ. Существенной особенностью смартфона является аккумулятор емкостью 6200 мАч, который обеспечит достаточное время автономной работы.