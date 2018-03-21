В NASA завили, что США решили проблему плутония-238

США наладили производство плутония-238 в достаточных для межпланетных миссий объемах, заявил директор Отдела по изучению планет НАСА Джим Грин на 49-й Лунной и планетарной научной конференции.

Об этом в Twitter сообщил журналист SpaceNews Джефф Фоуст.

По словам Грина, генерация нового плутония-238 для радиоизотопных источников энергии «прошла успешно».

Green: generation of new Pu-238 for radioisotope power sources “has gone well”. #LPSC2018 — Jeff Foust (@jeff_foust) 19 березня 2018 р.

Ожидается, что очередная межпланетная миссия НАСА, организуемая в рамках программы Discovery, получит подобный источник энергии. Для ровера Mars 2020 американское космическое агентство использует старые запасы плутония-238.

К декабрю 2015 года Окриджская национальная лаборатория наработала первый за последние 30 лет плутоний-238 в США. Производство такого изотопа в стране было остановлено в конце 1980-х годов.

В 1992 году Соединенные Штаты подписали с Россией договор о закупке плутония-238 для своих космических программ. Соглашение предусматривало закупку изотопа массой от 10 до 40 килограммов и перестало действовать в 2009 году из-за реформ в российской ядерной отрасли.

Для получения плутония-238 смешивают нептуний-237 с оксидом алюминия с образованием смеси с высокой плотностью гранул, помещают в реактор, где смесь подвергается облучению, превращается в нептуний-238 и затем — в плутоний-238. Впоследствии для отделения плутония-238 от нептуния-238 смесь растворяют и химическим путем получают первый изотоп (в форме оксида).