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В NASA завили, что США решили проблему плутония-238

Плутоний 238
00:09 Сегодня Телеграф
spacenews.com
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Генерация нового плутония-238 для радиоизотопных источников энергии «прошла успешно».

США наладили производство плутония-238 в достаточных для межпланетных миссий объемах, заявил директор Отдела по изучению планет НАСА Джим Грин на 49-й Лунной и планетарной научной конференции.

Об этом в Twitter сообщил журналист SpaceNews Джефф Фоуст.

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По словам Грина, генерация нового плутония-238 для радиоизотопных источников энергии «прошла успешно».

Ожидается, что очередная межпланетная миссия НАСА, организуемая в рамках программы Discovery, получит подобный источник энергии. Для ровера Mars 2020 американское космическое агентство использует старые запасы плутония-238.

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К декабрю 2015 года Окриджская национальная лаборатория наработала первый за последние 30 лет плутоний-238 в США. Производство такого изотопа в стране было остановлено в конце 1980-х годов.

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В 1992 году Соединенные Штаты подписали с Россией договор о закупке плутония-238 для своих космических программ. Соглашение предусматривало закупку изотопа массой от 10 до 40 килограммов и перестало действовать в 2009 году из-за реформ в российской ядерной отрасли.

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Для получения плутония-238 смешивают нептуний-237 с оксидом алюминия с образованием смеси с высокой плотностью гранул, помещают в реактор, где смесь подвергается облучению, превращается в нептуний-238 и затем — в плутоний-238. Впоследствии для отделения плутония-238 от нептуния-238 смесь растворяют и химическим путем получают первый изотоп (в форме оксида).

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Новости технологии, Discovery, НАСА, Новости США, Плутоний, Плутоний-238, США.
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