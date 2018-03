В NASA завили, что США решили проблему плутония-238

США наладили производство плутония-238 в достаточных для межпланетных миссий объемах, заявил директор Отдела по изучению планет НАСА Джим Грин на 49-й Лунной и планетарной научной конференции.

Об этом в Twitter сообщил журналист SpaceNews Джефф Фоуст.

По словам Грина, генерация нового плутония-238 для радиоизотопных источников энергии «прошла успешно».

Green: generation of new Pu-238 for radioisotope power sources “has gone well”. #LPSC2018

