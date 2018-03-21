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Сооснователь WhatsApp сделал странное предложение по поводу Facebook

Facebook
09:43 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Соцсеть купила приложение Брайана Актона за 16 миллиардов долларов.

Брайан Актон, один из основателей WhatsApp, опубликовал сообщение в Twitter, в котором предложил удалить Facebook.

Мессенджер WhatsApp появился в 2009 году. В 2014 году его купила компания Facebook за 16 миллиардов долларов, оставив управляющими создателей приложения: Яна Кума и Брайана Актона. После покупки Брайан ушел, решив основать собственное предприятие, но очень редко появлялся в социальных сетях. Вчера он посоветовал своим подписчикам в Twitter удалить Facebook.

"Время пришло" — написал Брайан, добавив хэштег #deletefacebook. Мотивы своего поступка он не объяснил. Представители WhatsApp и Facebook никак не прокомментировали это сообщение.

Возможно, заявление Актона связано со скандалом, который разразился в течение последних дней вокруг Facebook. Компанию обвинили в пособничестве британской компании Cambridge Analytica.

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Репортеры The New York Times выяснили, что в 2013 году Cambridge Analytica собрала личные данные 50 миллионов пользователей. На основании этих данных она смоделировала поведение миллионов американцев и во время выборов президента США показывала им ангажированную политическую рекламу.

Представители Facebook, в свою очередь, заявили, что Cambridge Analytica обязалась удалить данные в 2015 году. Сейчас социальная сеть заблокировала аккаунты Cambridge Analytica и всех причастных к ней лиц.

В прошлом месяце Брайан Актон вложил 50 миллионов долларов в независимый мессенджер Signal, который внешне напоминает нечто среднее между WhatsApp и Viber.

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Новости технологии, Facebook, Twitter, WhatsApp, Брайан Актон, Предложение, Соцсеть.
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