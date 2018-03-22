Смартфон Sharp получил новый дизайн дисплея

Компания Sharp выпустила смартфон среднего уровня Aquos S3 Mini, уже доступный для предварительного заказа по ориентировочной цене 250 долларов США.

Аппарат оснащен дисплеем в стиле Essential Phone — с вырезом под камеру в верхней части. Применена панель размером 5,5 дюйма по диагонали с разрешением 2040 × 1080 точек. Яркость достигает 550 кд/м2. Фронтальная камера выполнена на основе 20-мегапиксельного сенсора; поддерживаются функции интеллектуальной съемки автопортретов и разблокировки по лицу.

В качестве "мозгового" центра использован процессор Qualcomm Snapdragon 630, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 508 и сотовый модем X12 LTE. Объем оперативной памяти равен 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт (плюс карта microSD).

В тыльной части корпуса располагается 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Дактилоскопический сканер интегрирован в "домашнюю" кнопку.

Питание новинка получает от аккумуляторной батареи емкостью 3020 мА·ч. Габариты составляют 142,7 × 73 × 7,8 мм, вес — приблизительно 140 граммов. Имеются порт USB Type-C, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, приемник GPS. Используется операционная система Android 7.1.1 Nougat с фирменной надстройкой Sharp Smile UX.