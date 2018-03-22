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Китайцы придумали телефон на блокчейне

Huawei
18:37 Сегодня Телеграф
lenta.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Китайская Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который поддерживает блокчейн-приложения.

По словам собеседников агентства, Huawei договаривается с израильской Sirin Labs о праве на использование операционной системы SIRIN. Она позволяет запускать блокчейн-приложения так же, как, к примеру, приложения для Android.

По данным Bloomberg, израильский стартап также разрабатывает смартфон на блокчейне. Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании вели переговоры, но от дальнейших комментариев отказались.

Как отмечает агентство, внимание такого технологического гиганта, как Huawei, к блокчейну означает, что потенциально эта технология станет ближе к обычному потребителю. Блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain), — это распределенная база данных, на которой работает в том числе криптовалюта биткоин.

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Новости технологии, Bloomberg, Huawei, Huawei Technologies, Блокчейн, Гаджет, Смартфон, Устройство.
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