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В Instagram появилась новая функция

Instagram
10:11 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Ранее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги.

Разработчики Instagram добавили возможность размещать активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профилей. Об этом компания рассказала в своем официальном блоге.

Ранее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги. Для того, чтобы разместить ссылку на хэштег или чью-то страницу в аккаунте, необходимо отредактировать раздел "О себе".

В случае, если профиль пользователя будет упомянут на чужой странице, он получит соответствующее уведомление и сможет при желанию удалить эту ссылку.

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Новости технологии, Instagram, Активные ссылки, Новая функция, Новая функция Instagram, Функция, Хэштеги.
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