В Instagram появилась новая функция

Разработчики Instagram добавили возможность размещать активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профилей. Об этом компания рассказала в своем официальном блоге.

Ранее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги. Для того, чтобы разместить ссылку на хэштег или чью-то страницу в аккаунте, необходимо отредактировать раздел "О себе".

В случае, если профиль пользователя будет упомянут на чужой странице, он получит соответствующее уведомление и сможет при желанию удалить эту ссылку.