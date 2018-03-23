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Японская корпорация презентовала необычные уличные фонари

Уличные фонари на солнечных батареях
17:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Nissan на этот раз продемонстрировала фонари, которые работаюn от солнечных батарей и переработанных аккумуляторов Nissan Leaf.

Эти фонари полностью автономны и не расходую городскую электроэнергию, что является неплохой экономией бюджетных средств. Сегодня Nissan представил потрясающий новый автономный фонарь, питаемый от использованных аккумуляторных батарей Leaf и солнечных батарей. Японский автопроизводитель и его дочерняя корпорация 4R Energy Corporation объединились после того, как землетрясения и цунами 11 марта 2011 года полностью обесточили город Нами (Япония). Теперь там будут установлены уличные фонари, которые не будут подключены к основной городской магистральной электросети. 

Прототип уличных фонарей на солнечных батареях будет протестирован 26 марта. Для этих целей будет использоваться завод по восстановлению батареек 4R в Нами, и Nissan утверждает, что «полномасштабная установка» начнется уже в этом году. Это отличный пример того, как автопроизводители повторно используют старые аккумуляторные батареи EV.

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Все по теме:

Новости технологии, Nissan, Солнечные батареи, Технологии, Уличные фонари.
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