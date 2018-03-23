https://telegraf.com.ua/files/2018/03/galaxy-s9_overview_kv_slide01-purple1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3973393-v-flagmanah-samsung-perestal-rabotat-ekran.html
В флагманах Samsung перестал работать экран
Новости технологии: Произошел массовый сбой в программном обеспечении смартфонов.
Пользователи интернета массово жалуются на то, что экран флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 перестал реагировать на прикосновения. В некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских или повышением чувствительности нажатия. Однако большинство заявляют, что проблема не решается.
В компании "Samsung" информацию о неисправностях подтвердили, однако заявили, что "количество сообщений ограничено". В компании сказали, что будут продолжать следить за проблемой, чтоб понять действительно ли она является распространенной или ограничивается несколькими устройствами.
Telegraf.com.ua