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В флагманах Samsung перестал работать экран

Samsung
22:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Произошел массовый сбой в программном обеспечении смартфонов.

Пользователи интернета массово жалуются на то, что экран флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 перестал реагировать на прикосновения. В некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских или повышением чувствительности нажатия. Однако большинство заявляют, что проблема не решается.

В компании "Samsung" информацию о неисправностях подтвердили, однако заявили, что "количество сообщений ограничено". В компании сказали, что будут продолжать следить за проблемой, чтоб понять действительно ли она является распространенной или ограничивается несколькими устройствами.

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Новости технологии, Samsung, Samsung смартфоны, Сбой в смартфонах Самсунг, Технологии.
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