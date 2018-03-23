В флагманах Samsung перестал работать экран

Пользователи интернета массово жалуются на то, что экран флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 перестал реагировать на прикосновения. В некоторых проблема решилась сбросом настроек до заводских или повышением чувствительности нажатия. Однако большинство заявляют, что проблема не решается.

В компании "Samsung" информацию о неисправностях подтвердили, однако заявили, что "количество сообщений ограничено". В компании сказали, что будут продолжать следить за проблемой, чтоб понять действительно ли она является распространенной или ограничивается несколькими устройствами.