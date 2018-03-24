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В NASA тестируют новую систему для космической передачи данных

Мобильная система космической передачи данных
08:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: nasa.gov

Новости технологии: Специалисты NASA и инженеры телекоммуникационного стартапа ATLAS Space Operations совместно разработали систему космической передачи данных, и сейчас активно ее тестируют.

Систему изобрели для решения проблемы передачи данных на Землю со спутников, которые передают сигнал только в радиусе действия наземной станции, а это довольно долго и не всегда удобно, особенно если речь идет о небольших спутниках с весьма скромной функциональностью и возможностями.

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Идея проекта заключается в том, что когда исследователям необходимо получить данные со спутника, они могли бы не ждать удобного случая, вместо этого развернув небольшой передатчик в нужном месте и передать информацию через него.

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Система состоит из микрокомпьютера, который обеспечит сохранность данных при сбое, и четырех антенн, вес каждой из которых не превышает пяти килограммов. Для работы ей необходимы лишь источник энергии и доступ в Интернет. Она способна в реальном времени обрабатывать сигналы сразу от нескольких небольших спутников и быстро настраиваться на работу всего за несколько минут после обращения к ней.

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если разработка проекта успешно завершится, такие передатчики станут недорогим и практичным решением, которое позволит хранить бэкапы и обеспечивать поддержку миссий, осуществляя дополнительную связь между космическими аппаратами и Землей.

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Новости технологии, ATLAS Space Operations, Земля, космическая передача данных, Космос, НАСА, Спутник.
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