В NASA тестируют новую систему для космической передачи данных

Систему изобрели для решения проблемы передачи данных на Землю со спутников, которые передают сигнал только в радиусе действия наземной станции, а это довольно долго и не всегда удобно, особенно если речь идет о небольших спутниках с весьма скромной функциональностью и возможностями.

Идея проекта заключается в том, что когда исследователям необходимо получить данные со спутника, они могли бы не ждать удобного случая, вместо этого развернув небольшой передатчик в нужном месте и передать информацию через него.

Система состоит из микрокомпьютера, который обеспечит сохранность данных при сбое, и четырех антенн, вес каждой из которых не превышает пяти килограммов. Для работы ей необходимы лишь источник энергии и доступ в Интернет. Она способна в реальном времени обрабатывать сигналы сразу от нескольких небольших спутников и быстро настраиваться на работу всего за несколько минут после обращения к ней.

если разработка проекта успешно завершится, такие передатчики станут недорогим и практичным решением, которое позволит хранить бэкапы и обеспечивать поддержку миссий, осуществляя дополнительную связь между космическими аппаратами и Землей.